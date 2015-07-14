طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه گنبدکاووس در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرت الله جعفری، عصر سه شنبه، در نشست با رسانه های شهرستان، گفت: طرح نشاط معنوی همه ساله با هدف غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در سراسر کشور برگزار می شود و امسال نیز این طرح همزمان با سراسر کشور، از ۲۷ خرداد ماه لغایت ۱۳ مرداد در گلستان در حال برگزاری است.

وی با بیان این که آستان مقدس امامزاده یحیی بن زید، میزبان افتتاحیه این طرح در گنبدکاووس بود، گفت: طرح نشاط معنوی در حوزه اجرایی گنبدکاووس در پنج امامزاده و بقعه متبرکه شامل امامزاده یحیی بن زید (ع)، امامزاده جعفر (ع) شهرستان مینودشت، امامزاده عبدالله (ع) شهرستان کلاله، امامزاده اسحاق (ع) روستای قلمی از توابع شهرستان مینودشت و بقعه متبرکه بابا تکیه روستای پاسنگ گالیکش در حال برگزاری است.

حجت الاسلام جعفری از برگزاری کلاسهای آموزشی در این طرح خبرداد و گفت: در سه مقطع دوره ابتدایی (کتاب الفبا تا خدا)، دوره راهنمایی (سی راه سه نشانه) و دوره متوسط (تجلی وحی و عترت) آموزش داده می شود.

وی با بیان این که ۳۰۰ نفر در سه مقطع سنی ثبت نام کرده اند، افزود: رشته های ثبت نام شده در طرح نشاط معنوی را قرآن (تجوید، روان خوانی، حفظ)، خوشنویشی، نقاشی، زبان انگلیسی، رباتیک، شنا و فوتبال تشکیل می دهند.