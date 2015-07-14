دستگاه قضایی از منافع سپرده گذاران حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه با حضور در شورای قضایی خراسان رضوی با حضور مسئولان قضایی استان که در محل مجتمع قضایی ولایت دادگستری مشهد برگزار شد با بیان اینکه از منافع سپرده گذاران حمایت می شود بیان کرد: اقدامات و تلاش های دادگستری استان در خصوص تامین و رعایت مصالح عمومی شهروندان قابل قدردانی است.

وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به مشکلات پیش آمده به واسطه فعالیت برخی از شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری در مشهد بیان کرد: امیدواریم به دلیل مساعدت و همراهی که در راستای رعایت منافع سپرده گذاران و مصالح عمومی انجام شده مسئولان این شرکت ها حسن نیت خود را در قبال سپرده گذاران و تعهداتی که متقبل شدند به منصه ظهور برسانند.

وی اقدامات دادگستری خراسان رضوی را در این زمینه و در راستای حفظ منافع سپرده گذاران و شهروندان مفید و لازم عنوان کرد و افزود: اقدامات انجام پذیرفته موجب جلوگیری از مشکلات بیشتر در این زمینه شده است.

وزیر دادگستری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکرات هسته ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که اهل منطق و گفتگو است افزود: جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه ای برای تمام جهان تثبیت شده است.

پور محمدی بیان کرد: مذاکرات ضمن تبیین مواضع عزتمندانه و منطقی نظام مقدس اسلامی همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولان را به روشنی متجلی ساخت.

تحت تاثیر جو سازی قرار نمی گیریم

رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در شورای قضایی استان بیان کرد: اولویت های مجموعه قضایی در خراسان رضوی در راستای حفظ منافع عمومی است و لذا در این راستا تحت هیچ جو سازی قرار نمی گیریم.

حجت الاسلام علی مظفریوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای حفظ منافع عمومی در خصوص مشکلات برخی از موسسات سرمایه گذاری بیان کرد: مبنای عمل در برخورد با متخلفان قانون و شرع مقدس اسلام است.

وی اظهارداشت: با تلاش مضاعف و روحیه جهادی و با همت عالی همکاران محترم قضایی و اداری توانسته ایم گام های بلندی را در جهت ارتقای کمی و کیفی تمامی امور در حوزه های مختلف برداریم به نحوی که هم اکنون این اقدامات مورد تقدیر مردم و بسیاری از بزرگان از جمله نماینده محترم ولی فقیه و تولیت عظمای آستان قدس رضوی و نیز امام جمعه محترم مشهد مقدس قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در این جلسه که با حضور اعضای شورای قضایی استان و شورای معاونین دادگستری خراسان رضوی تشکیل شد سایر مسئولان از جمله دادستان عمومی و انقلاب مشهد و نیز رؤسای سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استان خراسان رضوی گزارشی از حوزه های مأموریت خود ارائه کردند.