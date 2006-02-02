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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲

عصر امروز در حاشيه نمايشگاه آثار ماندگار

نقش اطلاع رساني در پيروزي انقلاب اسلامي بررسي مي شود

مركز اطلاع رساني امير شرفي در ادامه برنامه هاي جانبي نمايشگاه « آثار ماندگار » ويژه دهه فجر انقلاب اسلامي و ايام سوگواري ماه محرم ، نشست فرهنگي - اجتماعي " نقش اطلاع رساني در پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 " را برگزار مي كند .

به گزارش مهر ، اين نشست ، عصر امروز در مركز اطلاع رساني اميرشرفي - وابسته به معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هفت تهران ، با هدف آگاه سازي  و حساس سازي قشر جوان با نحوه شكل گيري و روند پيروزي انقلاب اسلامي و نقش اطلاع رساني در تسريع آن برگزار مي شود .

اين گزارش حاكي است نشست فوق ،  امروز- پنج شنبه سيزدهم بهمن ماه -  از ساعت 16 الي 19 در تالار مطالعه مركز اطلاع رساني امير شرفي با حضور يكي از روزنامه نگاران و كارشناسان فرهنگي در جمع جوانان و دانشجويان برگزار خواهد شد .

مركز اطلاع رساني امير شرفي در ميدان امام حسين ، ابتداي خيابان دماوند ، روبروي بيمارستان بوعلي ، بوستان امير شرفي قرار دارد . شركت براي عموم آزاد اعلام شده است .

کد مطلب 285931

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