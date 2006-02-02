نقش اطلاع رساني در پيروزي انقلاب اسلامي بررسي مي شود

به گزارش مهر ، اين نشست ، عصر امروز در مركز اطلاع رساني اميرشرفي - وابسته به معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هفت تهران ، با هدف آگاه سازي و حساس سازي قشر جوان با نحوه شكل گيري و روند پيروزي انقلاب اسلامي و نقش اطلاع رساني در تسريع آن برگزار مي شود .



اين گزارش حاكي است نشست فوق ، امروز- پنج شنبه سيزدهم بهمن ماه - از ساعت 16 الي 19 در تالار مطالعه مركز اطلاع رساني امير شرفي با حضور يكي از روزنامه نگاران و كارشناسان فرهنگي در جمع جوانان و دانشجويان برگزار خواهد شد .



مركز اطلاع رساني امير شرفي در ميدان امام حسين ، ابتداي خيابان دماوند ، روبروي بيمارستان بوعلي ، بوستان امير شرفي قرار دارد . شركت براي عموم آزاد اعلام شده است .