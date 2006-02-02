قدرت هاي سلطه گر مي خواهند حق مردم ايران را پايمال كنند/ تحريم اقتصادي مردم ايران را منسجم تر مي كند

محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : مردم ما در دنيا بي نظيرند و در طول سالهاي بعد از انقلاب و در رويارويي با حوادث گوناگون ثابت كرده اند هرگز دست از آرمانها و اهداف خود برنخواهند داشت و به عنوان رهروان امام راحل با تمام وجود درمقابل زورگويي ها و سلطه طلبي هاي قدرت هاي جهان خواهند ايستاد .

طالقاني تصريح كرد : استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق ، حقه مردم اين است و ملت آزاده ايران در طول تاريخ ثابت كرده اند هرگز از حقي كه دارند نخواهند گذشت و آماده اند هر زمان از جان خود نيز بگذرند .

رئيس فدراسيون كشتي با بيان اينكه با دستيابي كشورهاي درحال توسعه به انرژي هسته اي موقعيت قدرتهاي جهان به خطر خواهد افتاد و اين شرايط مطلوب كشورهاي سلطه گر نيست اظهار داشت : كشورهاي استكباري خوب مي دانند كه انرژي هسته اي مي تواند سرعت رشد ايران در زمينه هاي مختلف را تسريع كند و كشورمان در زمينه هاي علمي ، تحقيقاتي ، كشاورزي و... به قدرتي جهاني تبديل نمايد ازهمين رو تلاش مي كنند از راههاي سياسي و فشارهاي گوناگون مانع از استفاده ايران از اين تكنولوژي مفيد شوند كه خوشبختانه با ديپلماسي و اتخاذ استراتژي مناسب از سوي ايران تاكنون تلاشهاي دولت هاي استكباري بي نتيجه مانده است و بسياري از كشورهاي دنيا به حمايت از مردم كشورمان پرداخته اند و استفاده صلح آميز از انرژي را حق طبيعي مردم ايران دانسته اند .

وي در خصوص فشارهاي دولت هاي غربي براي طرح پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت اظهار داشت : اينگونه دولت ها قصد دارند با محكوم كردن فعاليت هاي هسته اي در ايران ، از طريق تحريم اقتصادي مردم ايران را تحت فشار قرار دهند و خواسته هاي خود را به مردم تحميل كنند درحاليكه مردم ما درطول هشت سال جنگ مردانه در مقابل تمامي اين فشارها ايستادند و ثابت كردند هر اندازه اينگونه فشارها افزايش يابد اتحاد و انسجام مردم ما بيشتر و بيشتر خواهد شد .