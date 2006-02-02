آمريكا : دوست داريم هند عليه ايران راي دهد اما تصميم نهايي برعهده اين كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه هندوستان تايمز، شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اظهار داشت :" ما ابراز اميدواري كرده ايم كه آنها (هند) راي مثبت بدهند؛ آنها در ماه سپتامبر عليه ايران راي دادند و ما اميدواريم كه هند دوباره همين كاررا درنشست روز پنج شنبه تكرار كند، اما اين امر بستگي به تصميم دولت هند دارد ؛آنها كشور مستقلي هستند و خود بايد درباره چگونگي راي به ايران تصميم گيري كنند ".



وي افزود :" ما مطمئنا آنها (هند)را تشويق خواهيم كرد عليه ايران راي دهند.



مك كورمك دراين باره كه كاندوليزارايس وزيرامور خارجه آمريكا درباره اين مسئله با هند گفتگو كرده است يا نه ؟ ابراز بي اطلاعي كرد .



سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره اظهارات ديويو مالفورد سفير آمريكا در هند مبني بر اينكه اگر هند عليه ايران در نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي راي ندهد، تاثيرمخربي بر قرارداد هسته اي هند و آمريكا خواهد داشت، تصريح كرد كه اين اظهارات صرفا به يك جنبه از پيامدهاي عدم راي هند عليه ايران دلالت دارد.



اين در حالي است كه مانموهان سينگ نخست وزير هند بارديگر اعلام كرد كه دهلي نو هرگز تحت فشارهاي ديگران قرار نخواهد گرفت و درباره موضوع هسته اي ايران بر اساس منافع ملي خود عمل خواهد كرد.



اظهارات سينگ در حالي مطرح مي شود كه قرار است جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در ماه مارس براي ادامه گفتگو در رابطه با كمك تكنولوژي هسته اي به هند به اين كشور سفر كند.

همچنين برخي از طيف ها در آمريكا كمك به هند را منوط به موضع گيري اين كشور درقبال موضوع هسته اي ايران و همكاري هاي اين كشور با ايران در زمينه انرژي از جمله خط لوله گاز كرده اند.

برخي از طيف ها و جناح هاي سياسي نيز در هند درخواست هاي آمريكا را خودخواهانه و امپرياليستي توصيف كرده اند.



احزاب چپ گراي هند با هشدار به دولت درباره عواقب منفي راي عليه ايران، گفته اند كه آمريكا حق ديكته كردن خواسته هاي خود را بر هند ندارد.



اين احزاب اعلام كرده اند كه اگر دولت هند دوباره اشتباه خود را كه در نشست گذشته، درباره مسئله ايران درآژانس بين المللي انرژي اتمي مرتكب شد، درنشست 2 فوريه تكرار كند، اين امر منجر به يك درگيري عمده ميان كنگره و احزاب چپ گرا خواهد شد كه عواقب جدي خواهد داشت .

آنها به شدت فشارهاي آمريكا در برنامه هسته اي ايران را محكوم و تصريح كردند: "ما يك كشور مستقل هستيم و آمريكا حقي براي ديكته كردن شرايط خود بر دولت ما ندارد."

مانموهان سينگ نخست وزير هند اخيرا با ارسال پيامي به رهبران احزاب چپ اين كشور(كه مخالف حمايت هند از سياستهاي مستبدانه آمريكا در قبال موضوع هسته اي ايران هستند)، اعلام كرد پس از مطالعه قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در جلسه فردا ارائه مي شود، درباره موضعش در زمينه برنامه هسته اي ايران تصميم گيري مي كند.

اين در حالي است كه دولت هند بر سر دوراهي دشواري قرار دارد؛ از يك سو آمريكا به اين كشور قول همكاري هاي مهم هسته اي را داده است و اجراي آن را منوط به راي مخالف با ايران كرده است و از سوي ديگر هند با ايران داراي منافع مشتركي است كه راي منفي به برنامه هاي هسته اي تهران آنها را به خطر خواهد انداخت.