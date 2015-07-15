به گزارش خبرنگار مهر، لحظات نفس گیر مذاکرات به انتها رسید و در نهایت پس از سالها مناقشه، ایران با مقاومت و ایستادگی در سایه رهنمودهای رهبر توانست شش ابر قدرت جهان را زمینگیر کرده و قلب ملت را شاد کند.

شادی مردم استان سمنان از پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته ای در نوع خود بی نظیر بود، مردم با اعلام این خبر با زبان روزه به خیابان ها آمده به هم تبریک می گفتند.

سربلندی ایران اسلامی در این میدان نبرد نشان داد ایران و ایرانی مقابل ظلم و زورگویی ابرقدرت ها نه تنها سر تسلیم فرود نمی آورد بلکه چنان ایستادگی و مقاومت به خرج می دهد که ابرقدرت های جهان را در مقابل خود به تعظیم وا دارد.

ایران سرزمینی است که زیر سایه امام زمان(عج) با خون پاک هزاران شهید محافظت می شود و هیچ دشمنی نمی تواند این ملت ایستاده بر تارک تاریخ را وادار به تسلیم و تعظیم کند. تا نام ائمه اطهار(ع) بر لب این ملت جاری و عشق ولایت در دلشان زنده است، ابرقدرت های جهان در برابرش قدرتی محسوب نمی شوند و این همان چیزی است که نمایندگان ملت ایران در مذاکرات به نمایش گذاشتند.

شهرهای مختلف استان سمنان در این جشن پیروزی میان گرمای شدید تابستان، بهاری را تجربه کرد مملو از شادی و شور و غرور و مردم ولایتمدار.

تدابیر رهبر و دعای خیر مردم منجر به توافق شد

سعدی پیرمرد سالخورده سمنانی می گفت: خدا را شاکرم که بالاخره کشورم عظمت و قدرت خود را با به زانو در آوردن ابرقدرت های جهان به نمایش گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه غیرت ایرانی زبانزد جهانیان است، ادامه داد: از ابتدای این ماه مبارک بعد از هر نماز عزت و سربلندی ایران اسلامی و رهبر انقلاب را زیر سایه امام زمان (عج) از خداوند می خواستم و برای موفقیت تیم مذاکره کننده دعا می کردم.

یک شهروند شاهرودی نیز با بیان این مطلب که این پیروزی به برکت دعای این ملت پاک و خدایی در شب های قدر است، افزود: اگر تدابیر رهبر انقلاب و تبیین صحیح خطوط قرمز نبود ما در این مذاکرات پیروز نمی شدیم.

خانم کاشی صبوری ملت، پشتیبانی خدای متعال و اهتمام و تلاش تیم مذاکره کننده را از دیگر عوامل موفقیت در این توافق دانست و خاطر نشان کرد: سردمداران آمریکا اعتراف کردند همه نقشه های ما با یک سخنرانی آیت الله خامنه ای نقش بر آب می شود و این نشان از جایگاه ولایت در جهان اسلام دارد.

برای ملت ایران ایستادگی مقابل شش ابرقدرت جهان مهم بود

وی تاکید کرد: ملت ایران در هر برهه ای از تاریخ با تمام مشکلات گوش به فرمان رهبران دینی خود بوده اند و به همین دلیل بود که انقلاب ایران به پیروزی رسید و امروز با همین نگاه است که توافق به نتیجه رسیده است.

یک شهروند دامغانی نیز تصریح کرد: شاید خیلی از مشکلات با این توافق از بین نرود و شاید مشکلات جدید هم به مشکلات قبلی ما افزوده شود ولی برای ملت ایران این مهم است که توانست مقابل شش ابرقدرت جهان بایستد و عظمت و اقتدار خود را برای جهان و جهانیان به نمایش بگذارد.

حسن عمادی عنوان کرد: انجام شدن این توافق در ماه مبارک رمضان و درست بعد از شب های قدر و راهپیمایی روز قدس حاکی از آن است که ایران اسلامی تحت حمایت خداوند متعال است و با اعتقاد پای مقدرات خداوند می ایستد و راضی به رضای اوست و برای سربلندی خود تلاش می کند.

محمد آقایی دانشجوی اهل میامی نیز با اشاره به بازتاب این توافق در رسانه های خارجی یادآور شد: تنها بازنده این میدان صهیونیزم و دشمنان انقلاب و ایران و کوته بینان جامعه جهانی بودند.

یک شهروند گرمساری هم با اشاره به اینکه امروز خیال دنیا از صلح آمیز بودن انرژی هسته ای ایران راحت شد، گفت: فقط نمی دانیم کی قرار است خیال دنیا در مورد سه هزار بمب اتمی آمریکا و هزاران زندان مخوف و وحشی گری آنها در اکثر نقاط کره زمین را چه زمانی و چه کسی باید برطرف کند.

گیوری شهروند سرخه ای نیز با بیان این مطلب که راستی آزمایی باید دوطرفه باشد، افزود: هیچ کس در این دنیا نمی تواند به آمریکا و سیاست هایش اعتماد کند.