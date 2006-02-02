استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق ايران است / سخنان رهبر انقلاب حجت را بر ما تمام كرده است

علي اكبرعرفانيان دانشورمعاون فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حق هر كشوري است وهيچ كشوري نمي تواند استفاده از آن را بصورت انحصاري در اختيارخود قرار داده و سايركشورها را به اين نوع استفاده انحصاري ملزم كند . امروزه انرژي هسته اي كاربردهاي متنوعي در پزشكي ، كشاورزي ، توليد انرژي و ... دارد و در شرايطي كه انرژي هايي نظير نفت و گاز در دنيا با محدوديت روبروست و روزي به پايان مي رسد ، تلاش براي يافتن انرژي جايگزين حق طبيعي و قانوني تمامي كشورهاي دنيا و مراكزعلمي و تحقيقاتي آنان به شمارمي رود .

دانشوراظهارداشت : بارها مسئولان ارشد كشور بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد كرده اند وعلاوه بر آن دين مبين اسلام نيز برهرگونه استفاده غيرمجاز از دستاوردهاي بشري را منع كرده است و در طول دوران دفاع مقدس شاهد بوديم كه با وجود استفاده رژيم عراق از بمب هاي شيمايي و ميكروبي ، ايران هرگز وارد اينگونه مسائل غيراخلاقي و در تضاد با حقوق بشر نشد و با غرور، شرف وعزتمندي به دفاع از كشور پرداخت و سرانجام نيز حقانيت خود را به اثبات رساند .



معاون فدراسيون فوتبال با بيان اينكه كشورمان دراستفاده از انرژي هسته اي تنها به جنبه هاي صلح آميز آن توجه دارد، اظهار داشت : رشد و توسعه كشوردر ابعاد مختلف مي طلبد تا زمينه بهره گيري مناسب از اين تكنولوژي روز دنيا را دربخش هاي مختلف فراهم كنيم وهيچ كشوري نمي تواند اين حق مسلم و طبيعي را از مردم آزاده و سرافرازايران اسلامي سلب كند .



دانشوربا بيان اينكه هدف كشورهاي استكباري ازبحران سازي در اين زمينه و كشاندن پرونده ايران به شوراي امنيت تحريم اقتصادي عليه ايران است اظهار داشت : ملت ايران درطول هشت سال جنگ تحميلي تجربه تحريم اقتصادي را دارد و در آن مقطع با وجود تمامي فشارهايي كه دولت هاي استكباري عليه كشورمان انجام دادند ملت ايران با غرور و سرافرازي ازمرزهاي كشوردفاع كردند و ذره اي از اهداف بلند خود عقب نشيني نكردند . در مقطع كنوني نيز سخنان رهبر انقلاب حجت را برما تمام كرده و مردم بايد همچون گذشته با حضور در صحنه نشان دهند كه اينگونه فشارها خللي در عزم و اراده ملت ايران ايجاد نخواهد كرد .