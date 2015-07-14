بازسازی صحنه بازگشت امام راحل به ایران در فیلم «نفس»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی به همراه حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سید صادق موسوی مدیرکل حوزه ریاست و نمایش عصر سه شنبه ۲۳ تیر با حضور در محل فیلمبرداری فیلم «نفس» با عوامل این اثر سینمایی گفتگو کرد و از آخرین وضعیت این فیلم مطلع شد.

ایوبی در این دیدار اظهار کرد: امیدوارم فیلم سینمایی «نفس» همانند فیلم «شیار ۱۴۳» اثری موفق باشد.

وی یادآور شد: دوران دفاع مقدس به عنوان دوران رشادت و مقاومت ملت ایران، زوایای پنهانی دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و خوشحالیم زوج خانم آبیار و آقای قاسمی این زوایا را مورد توجه قرار دادند.

رییس سازمان سینمایی اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودند که در دوران دفاع مقدس مسائل انسانی و عاطفی و سبک زندگی وجود داشت و همین مهم، نقطه تفاوت دوران دفاع مقدس با دیگر جنگ های طول تاریخ است.

ایوبی ادامه داد: اشاره به این بخش از دوران دفاع مقدس برخلاف ساخت فیلم های جنگی هزینه ی کمتری دارد و در عین حال اثرگذاری آن قابل توجه است.

محمد حسین قاسمی تهیه کننده فیلم «نفس» نیز با اشاره به ۴۰ لوکیشن متفاوت این اثر سینمایی اظهار کرد: ۹۰ روز از آغاز فیلمبرداری این اثر می گذرد و این فیلم سال های ۵۷ تا ۶۲ را روایت می کند. در این فیلم صحنه هایی همچون بازگشت امام راحل به میهن در سال ۵۷ و عاشورای این سال بازسازی شده است.

وی با اشاره به حمایت های بنیاد سینمایی فارابی از فیلم «نفس» در عین حال تصریح کرد: برخی نهادها همانطور که فیلمنامه «شیار ۱۴۳» را برای حمایت رد کرده بودند فیلمنامه فیلم نفس را هم رد کردند.

وی گفت: مهران احمدی در این فیلم نقش پدر خانواده را بازی می کند. جمشید هاشم پور، پانته آ پناهی، شبنم مقدمی و سیامک صفری بازیگران این اثر سینمایی هستند. همچنین ساره پور موسوی بازیگر خردسال این فیلم است که نقش اصلی را ایفا می کند.

این تهیه کننده یادآور شد: مردم در بازسازی صحنه های مختلف به ما کمک بسیاری کردند و در برخی صحنه ها علاوه بر هنروران، حدود ۱۰ هزار تن حضور داشتند و صحنه های این اثر سینمایی در شهرهای مختلف از جمله یزد، هشتگرد، نظرآباد و پارچین فیلمبرداری شده است.

فیلمبرداری فیلم «نفس» هم اکنون در یکی از خیابان های جنوبی تهران در حوالی خیابان ری ادامه دارد. هم اکنون صحنه های مربوط به رویای بازیگر خردسال این اثر سینمایی در این لوکیشن فیلمبرداری می شود.