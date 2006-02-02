حجم معاملات هفتگي بورس فلزات به بيش از 47 هزار تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، تالار اين بورس در هفته مورد بررسي شاهد جمعا 69 هزار و 440 تن عرضه و در مقابل 148 هزار و 40 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

اين گزارش حاكي است؛ در هفته مورد بررسي 44 هزار و 420 تن انواع محصولات فولادي به ارزش 170 ميليارد و 663 ميليون و 960 هزار ريال معامله شد كه به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 01/93 و 16/50 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

در گروه محصولات مسي نيز 3 هزار و 60 تن انواع مس به ارزش 141 ميليارد و 256 ميليون و 180 هزار ريال معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 41/6 و 51/41 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

در هفته مورد بررسي، كنسانتره موليبدن با معامله 120 تني به ارزش 25 ميليار و 108 ميليون ريال، از نظر وزن و ارزش به ترتيب 25/. و 38/7 درصد از كل معاملات را از آن خود كرد.

همچنين در گروه محصولات آلومينيومي ، 160 تن انواع محصولات به ارزش 3 ميليارد و 241 ميليون و 80 هزار ريال معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 33/. و 95/. درصد از كل بازار را از آن خود كرد.

براساس اين گزارش، از كل معاملات صورت گرفته در بورس طي هفته گذشته 36 هزار و 920 تن به ارزش 141 ميليارد و 509 ميليون و 700 هزار ريال بصورت سلف و 10 هزار و 840 تن به ارزش 198 ميليارد و 759 ميليون و 520 هزار ريال بصورت نقدي داد و ستد شد.

اين گزارش مي افزايد آمار كل معاملات بورس در هفته مورد بررسي نسبت به هفته قبل از آن، از لحاظ حجم 57 درصد و از نظر ارزش 28 درصد كاهش را نشان مي دهد.

شايان ذكر است در هفته مورد بررسي در گروه محصولات روي و كنسانتره فلزات گرانبها هيچگونه معامله اي صورت نگرفت.