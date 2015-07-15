توافق نشان از صلح آمیز بودن انرژی هسته ای ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهایی در مراسم گرامیداشت روز اصناف، صنعت و معدن که شامگاه سه شنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و امور استانهای وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و همچنین جمع زیادی از مسئولان و صنعتگران استان در تالار لوتوس کرج برگزار شد، اظهار کرد: امروز روزی است که نتیجه تلاش سربازان دیپلماسی کشور به ثمر رسیده است.

طهایی در ادامه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید به مردم قول داد که چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها بچرخد، گفت: این وعده دولت محقق شد و به دنیا ثابت شد که انرژی هسته ای حق مسلم ملت ایران است.

وی با طرح این سوال که زین پس با سیل سرمایه گذاران خارجی که به کشور هجوم خواهند آورد باید چگونه برخورد کرد؟ گفت: نباید در این عرصه از تولیدکنندگان داخلی غافل شویم و آنان را در مقابل تولید جهانی قرار دهیم بلکه باید با حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی از ایده و علم تیم های سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

استاندار البرز در پایان وجود اصناف، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن را در رونق اقتصاد کشور حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از دستاوردهای توافق هسته ای رونق اقتصادی برای کشور است.