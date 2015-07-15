روسیه همچنان شریک استراتژیک ما به شمار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه یک تلویزیون روسیه، محمد جواد ظریف با بیان اینکه ایران هیچگاه دوستان خود را فراموش نمی کند، افزود: روسیه همیشه در مقاطع دشوار دوست ایران بوده است و ما بلافاصله بعد از لغو تحریم ها با تمرکز بر این دوستی، فعالیت های خود را با دوستان روس خود شروع خواهیم کرد، دوستانی که نه تنها همسایه بلکه شرکای استراتژیک ما هستند.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه مسکو و تهران دارای ارزش های مشترک هستند، گفت: امیدواریم که لغو تحریم ها موانع همکاری میان شرکت های ایرانی، روسی و چینی را از میان بردارد. وی نسبت به گسترش همکاری با روسیه در زمینه دفاعی و تداوم همکاری ها میان طرفین به ویژه در زمینه واردات سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ ابراز امیدواری کرد.

ظریف به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، افراطی گری و همچنین موضوع نفت و گاز به عنوان اولویت های همکاری میان ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: به طور کلی ما از نظر سیاسی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی گری شریکی استراتژیک در منطقه به شمار می رویم و ایران در کنار روسیه علیه گروهک تروریستی داعش می جنگد.

وزیر خارجه ایران عنوان کرد: روسیه و ایران منافع مشترکی در زمینه نفت و گاز دارند که در حفظ ثبات قیمت های بازار جهانی نمود پیدا می کند. وی در مورد همکاری های هسته ای با روسیه تاکید کرد: مسکو از مهمترین شرکای برنامه هسته ای ایران بود و طبق توافقنامه جدید نیز شریک اصلی ایران باقی خواهد ماند.

گفتنی است اظهارات وزیر خارجه ایران اندکی پس از اعلام حصول توافق میان تهران و گروه ۱+۵ در مورد برنامه هسته ای ایران در پایان مذاکرات ۲۳ ماهه در وین، بیان شد.