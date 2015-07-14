اعلام جزییات «یادگیری همراه» برای سوادآموزان

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگارمهر از سواد آموزی از طریق تبلت و موبایل خبر داد و گفت: پژوهشی در این باره انجام داده ایم که مراحل نهایی برنامه نویسی سواد آموزی را طی می کند که نرم افزار جامع برای یادگیری همراه است.

وی افزود: این طرح اکنون درحال تولید است اگر نهایی شود برای هزار نفر به صورت آزمایشی انجام خواهد گرفت.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با تاکید بر اینکه آموزش باید از بستر IT و ICD انجام گیرد ادامه داد: میزان یادگیری و پایداری سواد از این طریق طی اجرای طرح آزمایشی ارزیابی خواهد شد و اگر مطلوب باشد طرح آموزش همراه را فراگیر می کنیم.

باقر زاده بیان کرد: یادگیری همراه، فرصت خوبی است چرا که این کار ساده و زمان کمتری را می برد.

وی با اشاره به طرح پژوهشی دیگر سازمان نهضت سوادی آموزی بیان کرد: پژوهشی درباره سواد ترکیبی درحال انجام است که کاربران ضمن فرا گرفتن آموزش خواندن و نوشتن، کار با فناوری نوین را نیز یاد می گیرند.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: با بنیاد ملی ICD تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم که در کنار کتاب های درسی کار با رایانه و خدمات IT نیز انجام گیرد.

وی تصریح کرد: این طرح در ۶ استان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان و سنندج که نمایندگی های ICD در آنجا حضور داشت به صورت آزمایشی برای ۵۰۰ نفر در حال اجرا است.