دشمن سکته را بشناسید

باشگاه خبرنگاران نوشت: زنانی که هفته ای حداقل ۳ ساعت پیاده روی می کنند در مقایسه با افرادی که کم تحرک اند کمتر دچار سکته می شوند.



سکته ممکن است بر اثر ایجاد رسوب در رگ ها یا پاره شدن آن روی دهد. انجام فعالیت متعادل و منظم را برای حفظ سلامت توصیه می شود. زنانی که هفته ای ۲۱۰ دقیقه یا بیشتر پیاده روی تند می کنند، در مقایسه با زنانی که فعالیت ندارند یا افرادی که دوچرخه سواری یا ورزش های شدید را به مدت کوتاه تری انجام می دهند، کمتر در معرض خطر سکته قرار می گیرند.



همان طور که می دانید ‫سکته‬ جزو ‫‏بیماری‬ هایی است که سن ابتلا به آن کاهش یافته است.



محققان انگلیسی دریافتند که چند ساعت پیاده روری در هفته نه در حد سریع برای سلامتی حائز اهمیت است به طوری که ممکن است در مردان مسن خطر ابتلا به سکته مغزی را کاهش دهد. تحقیقات جدید نشان داد که راه رفتن برای یک یا ۲ ساعت ممکن است خطر سکته مغزی را به میزان یک سوم کاهش دهد و راه رفتن برای سه ساعت در روز ممکن است خطر این بیماری را تا دو سوم کاهش دهد.