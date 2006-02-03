رونق بازار مسكن مقطعي است/ 300 هزار خانه خالي در تهران وجود دارد

كاميار بيات ماكو در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي "مهر" در مورد پيامدهاي پرداخت وام مسكن افزود: پرداخت وام مسكن بصورت مقطعي مي تواند موجب رونق در بازار مسكن شود اما در دراز مدت اثرش خنثي مي شود .

وي تاكيد كرد: با توجه به پرداخت 30 هزار مورد وام 10 ميليوني در طول سالجاري در تمام كشور، اما پرداخت اين وام ها تنها اثرات مقطعي در بازار مسكن دارد .

وي با تاكيد بر اينكه پرداخت وام مسكن بايد به سازندگان پرداخت شود ، گفت: دولت مي توانست با حمايتهاي مالي از انبوه سازان و انتقال آن به مردم با عرضه مسكن ارزانتر نقش موثري در خروج بازار مسكن ازركود داشته باشد اما درحال حاضر انبوه سازان با توجه صرف هزينه هاي بالا حاضر به فروش ساختمانهاي خود با قيمت پايين تر نيستند .

بيات ماكو افزود: مطابق اعلام مقامات، تنها در شهر تهران حدود 300 هزار خانه خالي وجود دارد كه اين ميزان خانه خالي نشان دهنده يك ظرفيت بزرگ است.

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