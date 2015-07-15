۱۶۹ پایگاه اورژانس به مسافران و زائران رضوی ارایه خدمت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر حوادث و فوریت های پزشکی این دانشگاه اظهار داشت: این طرح تا پایان تابستان با همکاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، مشهد و نیشابور در محورهای درون و برون شهری استان خراسان رضوی اجرا می شود.

رضا وفایی نژاد افزود: در این طرح ۱۶۹ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در محورهای برون شهری و داخل شهر و با حدود یک هزار نیرو به مسافران تابستانی و زائران بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) خدمات ارائه می دهند.

وی تصریح کرد: ‌همچنین با همکاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خراسان رضوی، ۵ دستگاه اتوبوس آمبولانس به منظور ارائه خدمات در سوانح ویژه در نظر گرفته شده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده باش تمامی پایگاههای فعال شهری و جاده ای اورژانس ۱۱۵ در کل استان، استقرار آمبولانس تمامی پایگاههای جاده ای در مکان مناسب تا حد امکان در مجاورت حاشیه جاده، آماده باش اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان ها و اتاق های عمل و تامین کادر پزشکی و پرستاری و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و پیش بینی آمبولانس های یدک به منظور پشتیبانی آمبولانس های فعال از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

وفایی نژاد افزود: فعالیت ۲۴ ساعته ستاد هدایت امور درمان دانشگاه و هماهنگی برای پذیرش و انتقال بیماران از مراکز درمانی استان و استانهای همجوار به مراکز تخصصی و فوق تخصصی و فعالیت ۲۴ ساعته مرکز عملیات بحران دانشگاه برای هماهنگی و اقدامات لازم در صورت بروز حوادث ویژه از دیگر برنامه ریزی ها به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران بارگاه منور حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به شمار می رود.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود:‌همچنین به منظور هماهنگی برای ارائه خدمات سریع به مصدومان و افراد نیازمند به خدمات اروژانس ۱۱۵، نماینده اورژانس در ساعات پر ترافیک شهر در بعد از ظهر و شب در مرکز کنترل ترافیک مشهد مقدس مستقر خواهد شد.