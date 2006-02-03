استفاده از عبارات كنايه آميز و غيرصريح درباره اسلام تأثيراتي منفي به بار مي آورد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پرويز احمد، رئيس شوراي روابط اسلامي-آمريكايي طي نامه اي از جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا خواسته است زماني كه به اسلام اشاره مي كند از استفاده عبارات مناقشه برانگيزي چون: فاشيسم اسلامي، جهادگرايي جنگ طلبانه، افراط گرايي اسلامي، امپراطوري اسلامي ديكتاتوري خودداري كند.

احمد همچنين به رئيس جمهوري آمريكا يادآوري كرده است كه جنگ عليه ترور، جنگ عليه اسلام نيست و استفاده از واژگان و عبارتهاي كنايه آميز حس منفي ايجاد مي كند.

احمد در ادامه اين نامه آورده است: من اعتقاد دارم استفاده مكرر از واژه هايي كه اسلام را به واژگان خشونت و افراط گرايي نسبت مي دهند مسائل و موضوعات را بغرنج خواهند كرد.

وي افزود: مسلمانان آمريكايي براي خدمت به عنوان پلي براي درك و تفاهم با دنياي اسلام آماده هستند. ما مي توانيم به واسطه ممانعت از سوء تعابير و سوء تفاهيم ميان ملتها و فرهنگها اين نقش را تقويت كنيم.

ماه اكتبر ، رئيس جمهوري آمريكا از تمام واژه هاي مذكور در سخنراني خود استفاده كردو واژه افراط گرايي اسلامي را بيش از چند بار استفاده قرار داد.