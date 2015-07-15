داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاکیدات مسئولان استانی مبنی بر مطالعه استفاده از پساب به عنوان منبع آبی تصریح کرد: این طرح در اغلب استان ها اجرا می شود و در خود استان اردبیل نیز اجرای آن در دستور کار آب منطقه ای استان قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از پساب نیازمند تصفیه آن مطابق با استانداردهای جهانی است و این طرح در حال حاضر در چند تصفیه خانه در حال اجرا است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تعریف پساب به عنوان منبع آبی جدید را یکی از اتفاقات روز در دنیا دانست و گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی استفاده چندین باره از آب مطرح است.

نجفیان افزود: با توجه به ارزیابی ها و مطالعات صورت گرفته ما حتی پساب را می توانیم با حدی تصفیه کنیم که برای مصرف شرب برسد.

وی اولویت استفاده از پساب را در بخش صنعت و کشاورزی دانست و گفت: هر چند سهم بخش صنعت از مصرف آب در استان اندک است اما تعریف این منبع جدید آبی در صرفه جویی آب تاثیر قابل توجه دارد.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای استان پساب منبع پنهان آبی است و در وضعیتی که استان اردبیل با کمبود آب و مشکلات عدیده در این خصوص مواجه است باید به فکر استفاده بهینه از آب باشیم.