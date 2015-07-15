  1. استانها
  2. اردبیل
۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

مدیر عامل آب منطقه ای اردبیل:

استفاده از پساب برای مصارف صنعتی در اردبیل مطالعه می‌شود

استفاده از پساب برای مصارف صنعتی در اردبیل مطالعه می‌شود

اردبیل – مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل گفت: استفاده از پساب برای مصارف بخش صنعت و کشاورزی این استان هم اکنون در دست مطالعه است.

داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاکیدات مسئولان استانی مبنی بر مطالعه استفاده از پساب به عنوان منبع آبی تصریح کرد: این طرح در اغلب استان ها اجرا می شود و در خود استان اردبیل نیز اجرای آن در دستور کار آب منطقه ای استان قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده از پساب نیازمند تصفیه آن مطابق با استانداردهای جهانی است و این طرح در حال حاضر در چند تصفیه خانه در حال اجرا است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان تعریف پساب به عنوان منبع آبی جدید را یکی از اتفاقات روز در دنیا دانست و گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی استفاده چندین باره از آب مطرح است.

نجفیان افزود: با توجه به ارزیابی ها و مطالعات صورت گرفته ما حتی پساب را می توانیم با حدی تصفیه کنیم که برای مصرف شرب برسد.

وی اولویت استفاده از پساب را در بخش صنعت و کشاورزی دانست و گفت: هر چند سهم بخش صنعت از مصرف آب در استان اندک است اما تعریف این منبع جدید آبی در صرفه جویی آب تاثیر قابل توجه دارد.

به گفته مدیر عامل آب منطقه ای استان پساب منبع پنهان آبی است و در وضعیتی که استان اردبیل با کمبود آب و مشکلات عدیده در این خصوص مواجه است باید به فکر استفاده بهینه از آب باشیم.

کد مطلب 2859546
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها