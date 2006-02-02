فعاليت هسته اي در ايران به ارزش ملي تبديل شده است// گزينه اروپايي ها در قبال تحريم اقتصادي ايران بسيار محدود است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر" رامين جهانبگلو " استاد ايراني دانشگاه هاروارد آمريكا در گفتگو با روزنامه آلماني دي ولت درباره حمايت مردم كشورش از برنامه صلح آميزهسته اي اظهار داشت : "تمام مردم ايران در كنار دولت خواهان دستيابي به فناوري روز هسته اي هستند."

وي با بيان اين مطلب كه براي من هيچ شكي وجود ندارد كه ايران برنامه هسته اي خود را ادامه خواهد داد، افزود : " دولت ايران با نظرسنجي هايي كه از ميان اقشار مختلف جامعه انجام داده در گزارشي خاطر نشان كرده است كه مردم به هيچ قيمتي حاضر به چشم پوشي از برنامه هسته اي نيستند."

اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در ايران نگراني از تحريم اقتصادي وجود دارد، گفت :" دولتمردان ايران مي دانند كه گزينه اروپايي ها در قبال تحريم اقتصادي ايران بسيار محدود است."

به گفته وي، اين در حالي است كه گزينه حمله نظامي نيز بسيار ريسك پذير بوده و هرگز معقولانه به نظر نمي رسد.

" جهانبگلو " پروفسور ايراني در رشته فلسفه، تاريخ و علوم سياسي در دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن فرانسه به تحصيل پرداخته است .

وي همچنين در مركز پژوهشي خاورميانه در هاروارد نيز فعاليت دارد . " جهانبگلو " در سال 1999 به عنوان استاد افتخاري دانشگاه كانادا نيز به تدريس پرداخت .