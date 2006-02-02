ارجاع به شوراي امنيت را تلافي مي كنيم/ ديگران قاطعيت پاسخ ايران به هرگونه تجاوزي را مي دانند/ بوش يك دروغگوي بزرگ است

به گزارش خبرگزاري مهر، منوچهر متكي در گفتگو با روزنامه گاردين كه نخستين مصاحبه وي با رسانه هاي غربي مي باشد، آمريكا را به ايجاد بحران متهم كرده و تاكيد كرد:" هنوز فرصت براي جلوگيري از برخورد وجود دارد. "

متكي به آمريكا و اسرائيل درباره هرگونه اقدام نظامي عليه ايران هشدار داد و تصريح كرد : "چنين تجاوزي پيامدهاي خطرناكي خواهد داشت، اما ايران با تمام روشها وابزارها و وسائلي كه در دسترس دارد، با اين تجاوز مقابله خواهد كرد."

وزير امور خارجه ايران تهديد كرد كه "اگر ايران درجلسه امروز يا فردا به شوراي امنيت ارجاع شود، پذيرفتن بازرسان سازمان ملل و بازرسي از تاسيسات هسته اي و همچنين ديگر همكاري هاي داوطلبانه با آژانس متوقف خواهد شد. "

وي با تاكيد براينكه ايران هر گونه تحريم را با تدابيري همراه خواهد كرد، هشدارداد : "غرب درباره هرگونه توسل به واكنش نظامي تاسف خواهد خورد."



متكي تصريح كرد: "بحران رو به افزايش ضمن تشديد مشكلات آمريكا و انگليس درعراق و افغانستان، منطقه خاورميانه را باز هم بي ثبات تر خواهد كرد."

متكي تصريح نمود : " تلافي ايراني ها با تصميم آژانس براي ارجاع به شوراي امنيت همزمان خواهد بود؛ ايران گام هاي بيشتر شامل خروج از ان پي تي و رد دائمي بازرسان سازمان ملل را غير محتمل نمي داند. "

وي خاطرنشان كرد: "اگر موضوع ايران به شوراي امنيت گزارش شود، پروتكل الحاقي (كه به بازرسان آژانس اجازه مي دهد به طور اتفاقي بازرسي هايي راانجام دهند) اولين قرباني خواهد بود."

گاردين اعلام كردكه متكي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران آماده شده است از اهرمش در عراق استفاده كند، گفت :"عكس العمل تهران با سياست غرب و فشار نظامي و اقتصادي منطبق خواهد بود."

به گزارش "مهر" وزير امور خارجه ايران خاطرنشان كرد: "اگر دموكراسي موفق نشود، اسرائيل و آمريكا حمله هوايي به ايران را كنار نگذاشته اند. ايران فكر نمي كند كه رژيم صهيونيستي در شرايط تعهد براي چنين بازي خطرناكي باشد، زيرا آنها مي دانند پاسخ ايراني ها تا چه حد محكم خواهد بود؛ همين كافي است كه بگويم رژيم صهيونيستي اگر حمله كند، تاسف خواهد خورد."

متكي گفت :" آمريكا با 200 هزار نيرو درافغانستان و عراق نمي تواند خواسته هاي خود را به منطقه تحميل كند. بهتر است بوش دومين دوره رياست جمهوري خود را در آرامش بگذراند."



وي از انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي خواست تصميم براي ارجاع ايران به شوراي امنيت را تا جلسه 6 مارس به تعويق بيندازند. هنوز زمان براي دوستان اروپايي وجود دارد تا تصميم عاقلانه اي بگيرند و گام هاي اشتباه برندارند.

وزيرخارجه كشورمان درپايان اين مصاحبه به صراحت اعلام كرد: بوش به مردم آمريكا درباره ايران دروغ گفته است.