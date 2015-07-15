به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: در جوانی کتاب «ولایت فقیه» امام (ره) که در ضمیمه آن کتاب «جهاد اکبر» قرار داشت را خواندم. حضرت امام (ره) فرموده بودند شما از یک بچه ممیز حیا می کنید، چگونه است که از خدا خجالت نمی کشید.

وی ادامه داد: آن روز به اقتضای سن و سال از این تذکر برداشتی داشتم که بعدها ابعاد و پیچیدگی‌های بیشتری از آن در حوزه های اعتقادی و رفتاری مکشوف شد و امروز با خود می اندیشیم که اگر به واقع ما سیاسیون عالم را محضر خدا می دانستیم و تلاش داشتیم در محضر خدا گناه نکنیم، چقدر از مشکلات و گرفتاری های مردم و کشور مرتفع می گردید.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: پس از حدود ۱۲ سال نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم مراقبت‌هایی که داشتم، نمی دانم چقدرش برای خدا بوده است. به خدا پناه می برم. به راستی نه امیرالمومنین که اگر مدرس و رجایی را میزان‌الاعمال وکلا و وزرا قرار دهند، چقدر به این ناقد بصیر جوابگو خواهیم بود.

نادران اظهار داشت: امروز پس از سال‌ها مذاکرات هسته‌ای، متنی تنظیم و برای کشورها فرستاده شده است که مجلس هم در این رابطه به برگزاری چند جلسه غیرعلنی و دریافت اخباری رسانه‌ای از مسئولان اجرایی، امضای چند بیانیه و تصویب قانونی اکتفا کرده است. در این رابطه چند نکته اساسی قابل تامل است.

نادران در تشریح این نکات اظهار داشت: اول رهبری انقلاب به استناد اصول متعدد قانون اساسی آنچه را مصلحت بداند از مجاری قانونی خود ابلاغ می فرماید و همواره رهنمودها و حتی ارشادات ایشان توسط مجلس مطاع بوده است.

وی افزود: مجلس در جریان جزئیات توافق در موقع خود بیش از عامه مردم قرار نداشته است و اینکه چگونه در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین‌المللی جامع را بررسی و اظهارنظر کند، مشخص نیست.

نادران تصریح کرد: سابقه برخورد ریاست محترم مجلس نشان می دهد که احتمالا این بار نیز مجلس دور خواهد خورد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: گرفتن اختیارات اساسی مجلس و تضعیف جایگاه آن به نفع هیچکس نخواهد بود. کدامیک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ به این شورا اجازه می دهد اختیارات مجلس را محدود کند یا مطابق اصول هفتاد و هفتم و صد و بیست و پنجم همه موافقتنامه‌های بین المللی چه موقت، چه دائمی، چه داوطلبانه و چه الزامی باید به تصویب مجلس برسد و اجرای آن تنها پس از تصویب مجلس ممکن است.

وی تاکید کرد: آنچه در ژنو، لوزان و امروز در وین مورد توافق قرار گرفته است و بعضا عملیاتی شده، کی از مجلس شورای اسلامی مصوبه داشته است؟

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت: آقای رئیس در مورد تصویب قانون هسته‌ای در موارد زیاد، مواد متعدد آیین‌نامه داخلی مجلس را نقض کردند و در پاسخ به تذکرات نمایندگان فرمودند این سیب‌زمینی فروشی که نیست.

نادران اظهار داشت: آقای رئیس هیچ جای آیین‌نامه رعایت اصول آن را موکول به سطح اهمیت تصمیم ندانسته است. دست‌کاری در متن مصوبه کمیسیون، تغییرات غیرقانونی مکرر آن و عدم چاپ پیشنهاد نمایندگان و اجازه ندادن به مخالفان و دولت در اظهارنظر نسبت به مصوبه مجلس چه وجاهت قانونی دارد؟

وی افزود: با این اقدامات مجلس در راس کدام امور است؟

نادران با اشاره به مصوبه کنگره آمریکا برای نظارت بر توافق هسته‌ای، گفت: طرف آمریکایی مصوبه کنگره آمریکا را چماق بر سر طرف‌های ایرانی کرده است و اینجا از این حداقل ظرفیت‌های قانونی هم استفاده نمی شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور طی ماه‌های اخیر مطالب متعددی را فرمودند که به چند نمونه اشاره می شود: الف: تهدید منتقدان به مصلحت شما نیست، یک مجلس ولو منتقد به نفع خود شماست. برادر، ناامید کردن مردم همان قدر مذموم است که امید واهی دادن.

وی ادامه داد: معطل کردن اقتصاد کشور و فشل بودن دستگاه‌های اجرایی به خصوص در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی و ارجاع همه امور به حل و فصل مسئله هسته‌ای و تحریم‌ها از منکراتی است که توسعه بیکاری یکی از عوارض آن است.

نادران تصریح کرد: آقای رئیس جمهور در دو سال دولت شما بیش از یک میلیون نفر به صورت خالص به بیکاران کشور اضافه شده است و مسئولیت آن بیش از تحریم بر سوء‌مدیریت حوزه‌های اجرایی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تحسین اصرار رئیس جمهور بر شفافیت اطلاعات مالی، گفت: بدانید اقتضای شفافیت مالی، دسترسی نهادهای نظارتی مالی بر حساب‌های بانکی و جریان وجوه کشور است و این یعنی سرکشی به حساب‌های مردم. به مشاوران بفرمایید مطالب متناقض القاء نکنند.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه مذاکرات هسته‌ای و اقدامات بعدی آن به چه سرانجامی خواهد رسید، دخلی به راهبرد اقتصادی دولت ندارد. اتفاقا بعد از برداشتن تحریم‌های مالی، تاکید بر تقویت بنیان‌های تولیدی داخلی و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و پرهیز از هدایت منابع به سمت کالاهای مصرفی وارداتی، ضرورت مضاعف پیدا می کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در بین همکاران شما تعداد افرادی که راهبرد تجاری، آن هم منحصرا در واردات را وجهه همت خود قرار داده‌اند، کم نیستند. حال آنکه نقش دادن به مردم و سهیم کردن آنها در توسعه اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی یک فریضه است. قانون اصل ۴۴ همه ابزارها را در اختیار قرار داده است، ولی متاسفانه نه دولت قبل، نه دولت شما اراده‌ای بر انجام اصلاحات جامع ساختاری اقتصادی و تنفیذ قدرت اقتصادی به مردم ندارد.

نادران اظهار داشت: در باب مقابله با مفاسد اقتصادی، مقابله با رانت‌خواری و ورود پول‌های کثیف به انتخابات به عزیزان دولتی عرض می کنم رطب خورده منع رطب کی کند؟

وی تصریح کرد: این وزرا و مسئولان اجرایی هزار میلیارد تومانی در این ۳۰ سال گنج پیدا کرده‌اند؟ برخی از نمایندگان دو جناح در مجلس هشتم را به گرفتن چند میلیون تومان از رحیمی به حق سرزنش می کنید، اما فراموش نکنید همه آنچه رحیمی به این نمایندگان داده به اندازه یکی از پول‌هایی که شهرام جزایری به یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم داده بود، نمی رسد.

نادران تاکید کرد: اگر همان موقع که آقای دکتر توکلی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه وقت تذکر داده بود، رسیدگی می شد، اگر به موقع به پرونده آنهایی که از دلالان نفتی پول گرفته بودند، رسیدگی می شد، کار به اینجا نمی رسید. البته اگر امروز هم چاره نشود، فردا دیر است.