۲۲ هزار بازرسی از مراکز عرضه کالا در فارس به عمل می آید

مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ابتدای سال ۹۴ طرح نظارت مستقیم بر عرضه کالا در استان شدت گرفته ودر مقایسه با سال گذشته این نظارت چهار برابر شده است.

وی گفت: اجرای این طرح باعث جلوگیری از عرضه کالاهای بدون علامت استاندارد یا با جعل علامت استاندارد خواهد شد و طی آن در صورت وجود هرگونه تخلف علاوه بر عرضه کننده، بلافاصله با کارخانجات تولیدکننده نیز برخورد خواهد شد.

مدیرکل استاندارد فارس افزود: هدف از اجرای این طرح آن است که از عرضه کالای فاقد استاندارد در مراکز عرضه به عنوان مقصد نهایی هر کالا جلوگیری شود و شرایط برای ناامنی فضا برای تولیدکنندگان متخلف فراهم گردد.

رهنما در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از فعالیت های خود در خصوص وسایل شهربازی ها پرداخت و گفت: به دنبال این هستیم که شهرداری ها تا قبل از گرفتن مجوز استاندارد از بستن قرارداد با بهره برداران در خصوص نصب هر گونه وسایل بازی در شهربازی ها خودداری کنند.

وی ادامه داد: این که بعد از بستن قرارداد و آغاز فعالیت دستگاه در شهربازی ها به دنبال تاییدیه استاندارد باشند، برای افراد استفاده کننده خطرناک خواهد بود لذا اگر این تاییدیه قبل از عقد قرارداد باشد ضمن اینکه زمینه ای برای ارائه آموزش های لازم به بهره برداران فراهم می شود دستگاه نیز پیش از استفاده به تایید استاندارد می رسد.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: بعضی از کالاها مشمول استاندارد اجباری نیستند ولی عدم رعایت بعضی موارد در آن ها سلامت مردم را تهدید می کند به همین دلیل در این موارد استاندارد با اجرای یکسری برنامه های کنترلی، ایرادهای موجود را مشخص و به منظور اصلاح به دستگاه های زیربط اعلام می کند.

۲۰۰ بازرسی از مراکز عرضه اقلام ماه رمضان

رهنما همچنین درباره نظارت های اعمال شده بر اقلام ماه رمضان گفت: در طول ماه مبارک رمضان ۲۰۰ بازرسی از مراکز عرضه عرقیات، آبلیمو، زولبیا و بامیه و فروشگاه ها بزرگ و سوپرمارکت ها به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه در این بازرسی ها تخلف حادی مشاهده نشده و صرفا بعضی موارد به تذکر ختم شده اند، اظهار داشت: تعدادی از سوپرمارکت ها تخم مرغ و شیر را خارج از یخچال نگه داری می کردند در حالی که این امر موجب فساد این مواد خواهد شد و فروشندگان باید حتما این موضوع را مد نظر قرار دهند ضمن اینکه نباید آب معدنی را در معرض نورآفتاب قرار دهند یا اینکه در جایی قرار دهند که منجمد شود چون این حالت ها سلامت آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به کشف نوعی تخلف در یکی از محصولات سیم و کابل در فارس، گفت: در این محصول از سیم مس به مقدار کمی استفاده شده و در عوض روکش پلاستیکی آن ضخیم تر گرفته شده است.

رهنما افزود: با توجه به اینکه نام یک مارک معروف روی این سیم درج شده بررسی ها برای مشخص شدن اینکه آیا این محصول دقیقا تولید همین نام است یا خیر در حال انجام است تا بتوان بعد از آن اقدامات قضایی لازم را برای آن انجام داد.

وی تاکید کرد: مردم در زمان تهیه سیم و کابل توجه کنند که حتما علاوه برآدرس دقیق محل تولید عدد ۱۰ رقمی استاندارد نیز بر آن وجود داشته باشد.