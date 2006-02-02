اساسنامه بازار سرمايه بدون توجه به شرايط فعلي بورس تدوين شده است

غلامرضا اسلامي بيدگلي درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهراظهار داشت: يكي از مشكلات جدي اساسنامه بازاربورس اين است كه بدون توجه به شرايط فعلي بازاربورس تدوين شده است.

وي به نقص هايي كه درساختار جديد بازاربورس وجود دارد اشاره كرد وگفت: با توجه به نقص هايي كه در ساختار جديد بازاربورس وجود دارد به اين نتيجه مي رسيم كه اين نقص ها به اين زودي ها قابل اصلاح نيست بنابراين به نظرمي رسد اساسنامه بازار بورس نتواند مشكلات بورس ما را اصلاح نمايد.

اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص تدوين اساسنامه بازار سرمايه گفت:در تمامي كشورهاي پيشرفته هنگامي كه مي خواهند چنين قانوني را تدوين كنند از30نفرازمتخصصين بازار سرمايه نظر خواهي مي كنند در حاليكه در ايران از 20درصد ازسهامداران كه مردم هستند،بانكها ، ويا شركتهاي سرمايه گذاري بازنشستگي وسهامداران حرفه اي نظرخواهي نشد، بنابراين اين قانون سليقه تدوين شده است.

وي درادامه قانون بازارسرمايه را قانون ضعيفي تلقي كرد وگفت: قانون بازار سرمايه ما بسيارضعيف عمل مي كند .

بيدگلي با بيان اينكه تدوين آيين نامه انضباطي شركتها بايد منطبق با قانون تجارت باشد، افزود: در تدوين آيين نامه بايد به قانون جاري كشورتوجه نمود.

وي گفت : تدوين آيين نامه انضباطي شركتها تا ضمانت اجرايي لازم را نداشته باشد نمي تواند اعتماد را به بازارسرمايه بازگرداند.

وي در خصوص حضور سرمايه گذاران خارجي در بازار بورس ايران گفت: حضورسرمايه گذاران خارجي موجب افزايش حجم معاملات دربازارسرمايه مي شود.