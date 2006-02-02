قراردادهاي بيع متقابل پاسخگوي همه نيازهاي صنعت نفت است

مرتضي چمني راد در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگاراقتصادي مهر درباره قراردادهاي بيع متقابل در ايران گفت : اين قراردادها درحال حاضر پاسخگوي تمام نيازهاي ايران در صنعت نفت است چرا كه هزينه توليد نفت در ايران پايين بوده و از ريسك پايين تري برخوردار است .

وي گفت : به عنوان مثال انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد در ميدان نفتي پارس جنوبي با توجه به اينكه در توليد گاز از اين مخزن با مشكلي مواجه نيستيم مقرون به صرفه نيست و خود كارفرما يا صاحب مخزن نيز مي تواند نسبت به توليد از ميدان بدون شريك برداشت كند .

وي اضافه كرد : اما در مقابل دركشوري مثل ونزوئلا كه دردسر توليد از ميدان و هزينه آن نيز بالاست و نيازمند تكنولوژي بالا است درنتيجه قراردادهاي مشاركت در توليد مقرون به صرفه است .

وي تصريح كرد : درنتيجه در ايران قراردادهايي كه پيمانكار را در توليد شريك نكند به صرفه بوده و نبايد استفاده شود .

چمني راد درباره استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در افزايش ضريب بازيافت مخازن گفت : اين امر به هزينه و ديگر مسائل بستگي دارد و بايد قبل از انعقاد ميدان مورد بررسي قرار گيرد .

وي درباره استفاده از توان وسرمايه هاي داخلي گفت درحال حاضر در توسعه ميدان پارس جنوبي بيشترين حجم قراردادها با شركتهاي داخلي است به گونه اي كه درحال حاضر توسعه فازهاي 1 ، 4 تا 8 پارس جنوبي ، 17 و 18 پارس جنوبي و فاز 12 نيز به عهده پتروپارس است .