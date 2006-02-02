كسب رتبه اول الگوهاي برتر تدريس توسط شركت كننده بيرجندي

به گزارش خبرگزاري مهر، هاونگي مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان خراسان جنوبي با بيان اين خبر، گفت: جشنواره مذكور طي ماه جاري در تهران برگزار شد و در اين هفته نيز طرح جامع الگوهاي برتر تدريس ويژه تمام مقاطع و گروههاي مختلف آموزش و پرورش استثنايي در سال تحصيلي 85-84 براي اجرا به مدارس استثنايي استان ابلاغ خواهد شد.

وي در ادامه به نخستين فراخوان طرح سوال اشاره كرد و افزود: در اين فراخوان آموزگاران مقطع ابتدايي آموزش استثنايي به منظور ايجاد بانك سوالات امتحاني شركت نمودند.

هاونگي هدف از اين برنامه را ، ترغيب و تشويق آموزگاران به مطالعه بيشتر و طراحي سوالات بر مبناي اصول سنجش و ارزشيابي تحصيلي و راه اندازي بانك جامع سوالات ذكر كرد.