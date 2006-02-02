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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۰

كسب رتبه اول الگوهاي برتر تدريس توسط شركت كننده بيرجندي

رتبه اول كشوري در جشنواره الگوهاي برتر تدريس به عاليه بهداني، شركت كننده بيرجندي اختصاص يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر، هاونگي مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان خراسان جنوبي با بيان اين خبر، گفت: جشنواره مذكور طي ماه جاري در تهران برگزار شد و در اين هفته نيز طرح جامع الگوهاي برتر تدريس ويژه تمام مقاطع و گروههاي مختلف آموزش و پرورش استثنايي در سال تحصيلي 85-84 براي اجرا به مدارس استثنايي استان ابلاغ خواهد شد.

وي در ادامه به نخستين فراخوان طرح سوال اشاره كرد و افزود: در اين فراخوان آموزگاران مقطع ابتدايي آموزش استثنايي به منظور ايجاد بانك سوالات امتحاني شركت نمودند.

هاونگي هدف از اين برنامه را ، ترغيب و تشويق آموزگاران به مطالعه بيشتر و طراحي سوالات بر مبناي اصول سنجش و ارزشيابي تحصيلي و راه اندازي بانك جامع سوالات ذكر كرد.

 

 

کد مطلب 285983

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