به گزارش خبرگزاري مهر ، " هانس يوآخيم گيس من " محقق آلماني در زمينه مسائل صلح درموسسه تحقيقات و سياست امنيتي هامبورگ در گفتگو با راديو دولتي اين كشور درباره برنامه هاي هسته اي ايران اظهار داشت : به عقيده من در حال حاضر نبايد هيچ كدام از طرفين گفتگوهاي خود را قطع كنند .

وي درباره شانس ديپلماتيك در حل موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : در حال حاضر موضوع هسته اي ايران به يك مسئله سياسي تبديل شده است .

وي در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد : ايران تحت فشارهاي مختلف با پيشنهادهاي متفاوتي روبرو است كه بايد در خصوص آنها تصميم گيري كند .

اين محقق آلماني درباره موضع اخير چين و روسيه در همسويي با ساير كشورهاي عضوشوراي امنيت سازمان ملل تصريح كرد : اينكه واقعاً تمامي كشورها خواهان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم عليه اين كشور باشند به صراحت مشخص نشده است .

" گيس من " افزود : اين در حالي است كه هم روسيه و هم چين با ايران مجهز به تسليحات هسته اي مخالف هستند .

وي در پاسخ به اينكه آيا آلترناتيوي در تصميم گيري در قبال پرونده هسته اي ايران وجود دارد ، گفت : به عقيده من زمان و فضاي مساعد براي تداوم روند مذاكرات ديپلماتيك با ايران وجود دارد .