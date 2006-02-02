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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۲۰

يك محقق آلماني :

موضوع هسته اي ايران به يك مسئله سياسي تبديل شده است

يك محقق آلماني در زمينه مسائل صلح در آستانه نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي به منظور رسيدگي به برنامه هاي هسته اي ايران اظهار داشت : هنوز زمينه لازم براي گفتگو با ايران مهيا است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " هانس يوآخيم گيس من " محقق آلماني در زمينه مسائل صلح درموسسه تحقيقات و سياست امنيتي هامبورگ در گفتگو با راديو دولتي اين كشور درباره برنامه هاي هسته اي ايران اظهار داشت : به عقيده من در حال حاضر نبايد هيچ كدام از طرفين گفتگوهاي خود را قطع كنند .

وي درباره شانس ديپلماتيك در حل موضوع هسته اي ايران اظهار داشت : در حال حاضر موضوع هسته اي ايران به يك مسئله سياسي تبديل شده است .

وي در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد : ايران تحت فشارهاي مختلف با پيشنهادهاي متفاوتي روبرو است كه بايد در خصوص آنها تصميم گيري كند .

اين محقق آلماني درباره موضع اخير چين و روسيه در همسويي با ساير كشورهاي عضوشوراي امنيت سازمان ملل تصريح كرد : اينكه واقعاً تمامي كشورها خواهان ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم عليه اين كشور باشند به صراحت مشخص نشده است .

" گيس من " افزود : اين در حالي است كه هم روسيه و هم چين با ايران مجهز به تسليحات هسته اي مخالف هستند .

وي در پاسخ به اينكه آيا آلترناتيوي در تصميم گيري در قبال پرونده هسته اي ايران وجود دارد ، گفت : به عقيده من زمان و فضاي مساعد براي تداوم روند مذاكرات ديپلماتيك با ايران وجود دارد .

کد مطلب 285984

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