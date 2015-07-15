صدور ۶۸۹ مجوز پروازی برای عيد سعيد فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، با فرارسیدن عید سعید فطر و افزایش سفرهای هوایی كه از روز سه شنبه ۲۳ تیر ۹۴ آغاز شده ۶۸۹ مجوز پروازی برای شركت های هواپیمایی صادر شده است.

براساس این گزارش، سازمان هواپیمایی كشوری در مسیرهای داخلی ۳۱۷ مجوز به صورت رفت و برگشت و در مسیرهای خارجی ۹۰ مجوز به شركت های هواپیمایی خارجی و ۲۸۲ مجوز برای شركت های داخلی صادر كرده است.

گفتنی است؛ با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام تعطیلات تابستان و به منظور پاسخگویی به نیاز هموطنان برای استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی علاوه بر پروازهای برنامه ای تعداد ۲۶۴۷ مجوز پروازی به صورت فوق العاده برای شركت های هواپیمایی داخلی و خارجی در مسیرهای داخلی و بین المللی صادر شده است.



