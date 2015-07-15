آیت الله صافی گلپایگانی: به وضعیت اقتصادی جامعه رسیدگی بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی صبح چهارشنبه در دیدار با محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور اظهارداشت: در خصوص توافق مدبرانه هسته ای که موجب عزت کشور و خوشحالی مردم شد به رییس جمهور تبریک می گویم.

این مرجع عالیقدر تشیع دستیابی به این توفیق و برتری بر ابرقدرتها در موضوع هسته ای را عنایت الهی دانسته و افزود: عزت اسلام عزیز به عقل و تدبیر در اداره امور وابسته است و من برای موفقیت مسولان دعا می کنم.

وی شکر این فرصت بزرگ را توجه شایسته به مبانی دینی دانست و بر رسیدگی بیشتر به وضعیت اقتصادی جامعه تاکید کرد.

محمد نهاوندیان نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام رییس جمهوری خدمت ایشان گفت: دولت بهره گیری از دعای خیر و ارشاد مراجع عظام تقلید را از ارکان موفقیت خود می داند.

رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ضمن ارائه گزارشی از مهمترین برنامه های دولت، این مرجع عالیقدر را در جریان مهمترین محورها، جزییات و دستاوردهای توافق هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشوردهای ۵+۱ قرار داد.