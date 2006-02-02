گفتگوي تمدنها از بارزترين ارزشهاي اسلامي است// گفتگو راهكاري براي مقابله با توهين به مقدسات اسلامي است

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، اجلاس بين المللي " گفتگوي تمدنها و فرهنگها" كه از 10 بهمن آغاز شد، ديروز 12 بهمن با صدور بيانيه " اعلاميه جهاني تونس" با هدف توافق و اتحاد تمدنها به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرگزاري تونس، در اين بيانيه احترام به همه تمدنها و نگراني به منظور استمرار حملات دشمنانه و مغرضانه ضد مسلمانان، فرهنگ، تمدن و ملت اسلام در رأس همه امور قرار گرفت.

در اين بيانيه به گفتگوي بين تمدنها كه از بارزترين ارزشهاي تمدن اسلامي و وظيفه اخلاقي و انساني هر فرد و شرطي كامل براي همكاريهاي مثبت، سازنده و مثمر ثمر است، تأكيد شد تا به دنبال آن همزيستي مسالمت آميز و ايمان به ارزشهاي مشترك بين انسانها مورد توجه قرار گيرد.

شركت كنندگان در اين اجلاس درخواست كردند روابط شايسته، احترام متقابل، تحكيم مباني و ارزشهاي انساني كه نقاط مشترك ثابت و همكاري و تفاهم متقابل ميان تمدنها و گفتگوهاي سازنده با اديان و فرهنگها افزايش يابد.

در بيانيه مذكور از ادامه حملات خصمانه و مغرضانه نسبت به اسلام، تمدن و فرهنگ ملل اسلامي به ويژه تشديد اين حملات پس از يازدهم سپتامبر، توهين به مقدسات اسلامي و قرآن مجيد و شخص نبي اكرم (ص) ابراز نگراني و عنوان شد كه اين قبيل برخوردها و نبردها زمينه كينه و نفرت را در دل افراد ايجاد و تنها راه پيشگيري اين حوادث دردناك گفتگو، تفاهم، همزيستي مسالمت آميز، احترام به حقوق يكديگر و كرامت انساني با توجه به تعدد اديان و فرهنگها و تمدنها به منظور ساخت جامعه اي انساني، پويا و كامل است.

در اين اجلاس نيز بر ضرورت تأسيس صندوقي جهاني به منظور مبارزه با فقر، پيشرفت و ترقي بشر به ويژه مسلمانان در چارچوب گفتگو و همبستگي، به دور از تعصبات نژادي تأكيد شد.

در اين اجلاس كه 10 تا 12 بهمن برگزار شد، با همكاري سازمان تربيت و علوم وفرهنگ اسلامي( آيسيسكو) برگزار شد بيش از 50 شخصيت سياسي، فرهنگي و ديني از كشورهاي عربي، اسلامي و غربي حضور داشتند.