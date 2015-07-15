سارقان مسلح ۱۳۰۶ راس دام در البرز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری البرز، سارقان مسلح که با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت مسلحانه احشام در استان‌های تهران، البرز، قزوین و مرکزی می‌کردند با پیگیری قضایی قضات دادگستری استان البرز دستگیر شدند.

دستگاه قضایی زمانی به این پرونده ورود پیدا کرد که سرقت مسلحانه‌ای در روستای رحمانیه از توابع شهرستان اشتهارد گزارش شد و دادگستری شهرستان اشتهارد با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، پیگیر شناسایی و بازداشت عوامل این سرقت مسلحانه شد.

پس از بررسی‌ها، محل اختفای سارقان در استان مرکزی شناسایی و ۶ نفر از آن‌ها بازداشت شدند.

در بررسی و تحقیقات پس از بازداشت، سارقان اقرار کردند که ۸ فقره سرقت در استان‌های تهران، البرز، قزوین و مرکزی داشته‌اند و یکهزار و ۳۰۶ راس دام را به سرقت برده‌اند.

متهمان اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج در بازداشت به سر می‌برند و تعداد ۶۴۷ راس دام از آن‌ها کشف و تحویل مالباختگان شده است.