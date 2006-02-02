درخواست استراو از ايران براي پايان دادن به حمايت از حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه لبناني السفير، جك استراو در گفتگو با راديو" بي بي سي"ضمن درخواست از تهران براي متوقف كردن حمايت مستمرخود ازحزب الله افزود: تا زماني كه ايران از جنبش هاي مقاومت اسلامي فلسطين (حماس ) وحزب الله لبنان حمايت مي كند اين اقدام به گسترش ثبات و امنيت در لبنان كمك نخواهد كرد.

استراو همچنين خواستارتوقف حمايت مستمر ايران از حزب الله نه به عنوان يك گروه سياسي بلكه به عنوان جنبش نظامي شد زيرا به زعم وي اين حمايت به استقرار و ثبات درلبنان كمك نمي كند.

وزيرامورخارجه انگليس چهارسال پيش در اولين ديدارش با كمال خرازي وزير امور خارجه سابق كشورمان از ادامه حمايت ايران از جنبش حزب الله عميقا ابرازنگراني كرده بود.

وزيرامورخارجه انگليس ادامه داد : درزماني كه من سمت سرپرستي وزارت كشور انگليس را برعهده داشتم، ايران از ما خواست حمايت از سازمان هاي تروريستي فعال عليه تهران در انگليس را متوقف كنيم .