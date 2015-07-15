به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی حسینی درخصوص مالیات بازیکنان فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور به کدهای مالیاتی فوتبالیستهای داخلی دسترسی بیشتری دارد و بنابراین به راحتی وضعیت مالیاتی آنها را پیگیری کند ولی به این دلیل که بازیکنان خارجی کد مالیاتی ندارند، باید میزان مالیات را از مبلغ قرارداد آنها کم کند.
وی در ادامه اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا دریافت مالیات از بازیکنان به همین شکل است و قانونی که درحال حاضر برای این امر وجود دارد، مناسب دریافت مالیات است.
نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی درباره دریافت مالیات از بازیکنان ایرانی تاکید کرد: دولت از فوتبالیستهای ایرانیها در هر شرایطی میتواند مالیات بگیرد، به عنوان مثال اگر آن فرد تصمیم به ساخت خانه یا خروج از کشور را داشته باشد باید مالیات پرداخت کند ولی بازیکن خارجی ممکن است یک بار به ایران بیاید و برود و به همین دلیل دولت موظف کرده که وقتی قراردادی با بازیکن خارجی بسته میشود مالیات از قرارداد او کسر شود.
وی در پاسخ به اینکه چه راهکاری برای برخورد با بازیکنان داخلی که با عدم رعایت قانون سقف قرارداد فرار مالیاتی انجام میدهند وجود دارد؟، تصریح کرد: متاسفانه قراردادهای صوری بسته میشود و بازیکنان برحسب آن مالیات میدهند؛ بنابراین اگر سقف قرارداد برای بازیکنان تعیین نشود کمتر خلاف قانون عمل خواهد شد و باشگاهها هم دچار مشکل نمیشوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست قبل از حذف قانون سقف قراردادها قانون خصوصیسازی باشگاهها اجرا شود، گفت: بودجه باشگاههای دولتی از بیتالمال بوده و درست این است که به هیچکس تعلق نگیرد اما الان شاهد هستیم ورزشکاران مبالغ میلیاردی برای بازی در تیمها میگیرند، بنابراین اگر قانون سقف قرارداد برداشته شود، حداقل این بازیکنان فرصت فرار از مالیات واقعی را پیدا نمیکنند.
به گزارش خانه ملت، براساس قانون جدید ثبت قرارداد بین باشگاههای فوتبال و بازیکنان مالیات بازیکن داخلی برعهده خودشان بوده و مالیات بازیکنان خارجی را هم باشگاهها باید بپردازند.
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