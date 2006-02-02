دماي تهران به 3 درجه زير صفر مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل ابري همراه با بارش باران و مه آلود پيش بيني مي شود كه بارش در نواحي سردسير به صورت برف خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، آسمان استانهاي آذربايجان غربي و شرقي، زنجان، كردستان، همدان، كرمانشاه، لرستان، ايلام، خوزستان، بوشهر، كهگيلويه و بوير احمد، چهار محل و بختياري، اصفهان، مركزي، قم، فارس، قزوين، تهران و سمنان ابري با بارش باران و برف و وزش باد خواهد بود كه بارش در استانهاي خوزستان و بوشهر به صورت رگبار و رعد و برق پيش بيني مي شود.

بر پايه اين گزارش، آسمان استانهاي يزد، كرمان و شمال هرمزگان كمي تا نيمه ابري با وزش باد، از اواخر وقت با افزايش ابر در برخي نقاط با احتمال بارش پراكنده، همچنين آسمان استانهاي خراسان شمالي و خراسان رضوي كمي تا نيمه ابري با مه رقيق به تدريج ابري با بارش باران و برف خواهد بود.

بنا به همين گزارش، آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري گاهي با وزش باد پيش بيني مي شود. پيشينه و كمينه دماي هواي روز جمعه تهران نيز به ترتيب 6 و منفي 3 درجه سلسيوس پيش بيني مي شود.