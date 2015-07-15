عظمت ایران در معادلات منطقه ای و جهانی اثبات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، در پي موفقيت تيم مذاكره هسته ای جمهوری اسلامی ايران پيام تبريكی از سو ربيع فلاح استاندار مازندران منتشر شد و در آن امده است: استقامت و پایداری سفیران مجاهد و غيرتمند دیپلماسی کشور و توافق اولیه هسته ای میان ایران و دولتهای عضو گروه ۱+۵ بار ديگر اقتدار، عظمت و جايگاه مهم ايران را در معادلات منطقه اي و جهانی به اثبات رساند.

در این پیام آورده شده است: اعتراف دشمنان به فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و توافق عزتمندانه در حقيقت نتيجه هدايت داهيانه مقام معظم رهبری، تدبير دولت و پايداری و استقامت ملت صبور و بيدار، ايثار و فداكاري شهيدان و ايثارگران و مجاهدتهای هوشمندانه تيم مذاكره كننده هسته ای بود.

در ماه پرخير و بركت رمضان و در آستانه عيد سعيد فطر پایان بیش از یک دهه اختلاف بر سر پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشمکش پرهزینه سیاسی و دیپلماتیک و عقب نشستن ۶ قدرت برتر جهانی در برابر خواست برحق یک ملت، نشان داد كه ملت سرافراز ايران اسلامي استوار و با اقتدار براي دفاع از حق هسته ای خود ايستاده است و هرگز كوتاه نخواهد آمد.

بي شك مذاکرات هسته ای ایران نقطه عطفی در تاریخ دیپلماسی به شمار می رود و در دفتر افتخارات جمهوری اسلامی ايران ثبت خواهد شد، در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت، اينجانب به ثمر نشستن سال ها ايستادگی، مقاومت در برابر انواع تحریم ها و تهدید ها و اثبات حقانيت، صلح جویی و عزتمندی مردم صبور و ولايتمدار ايران اسلامي را به محضر مقام معظم رهبری، رياست محترم جمهوري اسلامی، تيم متدين و وفادار مذاكره كننده هسته ای خانواده های گرانقدر شهدا و ايثارگران به ويژه خانواده های سرافراز شهدای هسته ای و ملت بزرگ ايران اسلامی و مازندران ولايتمدار تبريك و تهنيت می گويم.