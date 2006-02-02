پيام وزير خارجه تسليم دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي شد/ اوغلو: نمي توان از كنار اهانت به پيامبر (ص) به اين سادگي ها گذشت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين پيام بر لزوم استمرار مقابله با اسلام ستيزي و جلوگيري از نقض حقوق اقليت هاي مسلمان كه متاسفانه در مقطع اخير در برخي از كشورهاي غربي روند رو به رشدي پيدا كرده بود، اشاره و خواستار ادامه يافتن تلاشهاي جدي و مسئولان سازمان كنفرانس اسلامي جهت احقاق حقوق مسلمانان از طريق مقتضي از جمله همكاري با دبير كل سازمان ملل ، سازمانهاي و گروههاي بين المللي و استفاده از ظرفيتهاي نهادهاي تابعه مرتبط و سازمانهاي غير دولتي اسلامي تاكيد گرديده است.

همچنين تصويري از نامه ارسالي وزير امور خارجه كشورمان براي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد كه در آن به نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر ازسوي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا در ارتباط با اقليتهاي مسلمان مقيم در آن كشورها اشاره شده بود، به دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي تسليم شد.

حجت الاسلام و المسلمين خوانساري سفير و نماينده دائم كشورمان نيز با اشاره به اقدامات جمهوري اسلامي ايران در مقابله با اهانت هاي انجام شده از سوي برخي كشورهاي غربي (اعلام مواضع علماي شيعه و سني، نامه هاي ارسالي از سوي وزير محترم امور خارجه براي تني چند از وزراي خارجه كشورهاي غربي و نيز سازمانهاي بين المللي، فعاليت هاي انجام شده ازسوي سفراي كشورمان در بسياري از كشورها) اظهار داشت كه ايران از اقدامات و تلاشهاي انجام شده از سوي دبير كل و سازمان كنفرانس اسلامي تقدير و از استمرار قاطع آنها حمايت جدي مي نمايد.

در اين ديدار، دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي نيز با ابراز نگراني از روند فزآينده اسلام ستيزي، هرگونه توسل به آزادي بيان براي اهانت به مقدسات اسلامي را رد و افزود: آزادي بيان با اهانت به حقوق و آزادي ها و اعتقادات ديگران متفاوت است و نمي توان به بهانه آن حقوق ديگران، ادب و نزاكت در ارتباط با اعتقادات آنان را ناديده گرفت.

پروفسور احسان اوغلو همچنين با تشريح اقدامات انجام شده از سوي سازمان كنفرانس اسلامي در برخورد با اقدام روزنامه دانماركي در اهانت به پيامبر گرامي اسلام (ص) تاكيد نمود كه اقدام رسمي سازمان و كشورهاي اسلامي تا رسيدن به نتيجه مطلوب به طور جدي تداوم خواهد داشت.

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي افزود: نمي توان از كنار اهانت به ساحت پيامبر عظيم الشان اسلام به اين سادگيها گذشت و اجازه داد كه تحت عناوين خودساخته، مقدسات بيش از يك ميليارد مسلمان را به استهزاء گرفت.

حجت الاسلام و المسلمين خوانساري ضمن تقدير از اقدامات ثمربخش سازمان كنفرانس اسلامي و نيز احساس مسئوليت شرعي و اخلاقي بسياري از ملل مسلمان كه بسياري از آنها خودجوش در حمايت از مقدسات ديني خود اقدامات ارزشمندي از جمله تحريم كالاهاي كشورهاي اهانت كننده به عمل آورده اند، افزود: متاسفانه دولت هايي امروز به دروغ و تحت عنوان آزادي بيان به حمايت از اهانت كنندگان به ساحت اقدس پيامبر عظيم الشان مسلمانان پرداخته اند كه اجازه نمي دهند كمترين مناقشه اي در مورد موضوعي تاريخي قابل بحث و بررسي كه محملي براي تحميل رژيمي جعلي و جنايتكار در منطقه خاورميانه با اشغال كشور فلسطين شده به عمل آيد و در صورت اعتراض حتي دانشمندان كشورهاي خود به اين موضوع آنان را محكوم و زنداني مي نمايند.

سفير و نماينده دائم كشورمان در خاتمه افزود: مي توان در نشست آتي سفراي كشورهاي اسلامي نزد سازمان كنفرانس اسلامي كه در محل دبيرخانه سازمان طي دو هفته آتي برگزار خواهد شد آخرين وضعيت را بررسي و جهت اتخاذ تصميمات مقتضي نسبت به تمامي ابعاد اهانت به مقدسات دين هماهنگي كنيم.

روزنامه جولندپستن در ماه سپتامبر گذشته ، 12 كاريكاتور از حضرت محمد (ص) منتشر كرد كه اين كاريكاتورها موجبات خشم مسلمانان سراسر جهان را فراهم كرد. اين اعتراض ها زماني به اوج خود رسيد كه يك مجله در نروژ نيز اقدام به انتشار مجدد اين تصاوير كرد و در يك نشريه ديگر در سوئد نيز آن را به چاپ رساند.