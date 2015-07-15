بازنگری ساختار و وظایف خانه های ورزش و دانش و پژوهش محلات پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای راهبری مدیریت محله با حضور علی محمد نائینی مشاور شهردار تهران و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در سالن کنفرانس ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

طی این نشست علی محمد نائینی مشاور شهردار تهران و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت نقش خانه ها در محلات گفت: فعال سازی خانه های مختلف در دل محله های شهر تهران علاوه بر کمک به ارتقاء دانش شهروندان، به غنای فعالیت های فرهنگی در محله منجر می شود بنابراین باید برای تقویت آن تلاش کنیم.

وی، نیازسنجی، ظرفیت سنجی و بومی سازی فعالیت های فرهنگی اجتماعی را از جمله موارد مهم و ضروری در محلات دانست و افزود: باید فعالیت خانه ها بر اساس رویکرد محله محوری شهرداری تهران و در چارچوب سند جامع فرهنگی اجتماعی کشور و شهر تدوین و تنظیم شود.

نائینی تصریح کرد: اگر محلات جایگاه واقعی خود را در فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی پیدا کنند، بسیاری از مشکلات فرهنگی شهر تهران حل می‌شود.

مشاور فرهنگی شهردار تهران تاکید کرد: تمامی فعالان در امور محلات باید ظرفیتها و آسیب های اجتماعی را به خوبی بشناسند و برنامه اجرایی را بر مبنای همین ظرفیتها و آسیبها پایه ریزی کنند.



در این نشست ساختار خانه دانش و پژوهش توسط علی اصغر محکی مدیرکل اداره مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و حسن عماری معاون این اداره ارائه شد.

مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با ارائه تعریف از خانه دانش و پژوهش اظهار داشت: خانه دانش و پژوهش در محلات با رویکرد تولید علم و با هدف بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های مطالعات و پژوهش محله در جهت فراهم شدن امکان برنامه ریزی علمی و محلی با جلب مشارکت شهروندان ساکن محله فعالیت می کند.