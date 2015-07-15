به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر رفیعی بعدازظهر چهارشنبه در جمع زائران حرم حضرت معصومه(س) گفت: برخی از پروژههای شهری قم مانند تونل غدیر سالیان زیادی است درست نشده است.
وی با بیان اینکه مردم چند سال باید خاک بخورند تا این پروژهها تکمیل شود، ادامه داد: مسئولان شهرداری به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند و پروژههای نیمه تمام را خاتمه دهند.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: انسان شرمنده میشود که مردم قم برای یک تونل و یا پل باید چند سال گرد و خاک را تحمل کنند.
وی در ادامه تفسیر سوره نور به تسبیح موجودات عالم اشاره و اضافه کرد: موجودات و حیوانات نیز به تسبیح و نماز و حمد الهی مشغول هستند ولی ما آن را نمیفهمیم.
حجت الاسلام رفیعی ادامه داد: کسانی مانند حضرت سلیمان و ائمه(ع) با حیوانات صحبت میکردند و داستان زنبور عسل و نمل و ... هم که در قرآن آمده است نشاندهنده همین گفتگوهاست.
وی اضافه کرد: موجوادت با زبان حال و قال تسبیح گوی خدا هستند و قدرت خدا را به نمایش میگذارند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه تأکید کرد: سنگریزهها به اذان خدا در دست پیامبر سخن میگفتند و یا حضرت سلیمان زبان حیوانات را میفهمید که همه اینها تسبیح خداست ولی ما کیفیت آن را متوجه نمیشویم.
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