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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از وين (3)

سفير روسيه: ما هم با گزارش به شوراي امنيت موافقيم / ايران بايد تحقيقات را متوقف كند

سفير روسيه در آژانس در موضعي هماهنگ با قطعنامه پيشنهادي اروپا گفت كه مشورش با گزارش برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت مخالفتي ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر از وين ، گريگوري برونيكوف كه لحظه اي از نشست شوراي حكام بيرون آمده بود مدعي شد: ايران مجددا فعاليتهاي تحقيقاتي اتمي را آغاز كرده است و اين موضوع باعث نگراني جامعه جهاني است و به همين خاطر مسكو با گزارش (Inform) وضعيت برنامه ايران به شوراي امنيت مخالفتي ندارد.

وي گفت: اين قطعنامه يك پيام جدي به ايران خواهد بود مبني بر اينكه بايد به اقدامات اعتماد ساز و همكاري هاي شفاف شتاب بيشتري بدهد.

اظهارات برونيكوف در حالي بيان مي شود كه تحقيقات هسته اي حتي جزو پادمانها نيز نمي باشد و قراتر از اين ايران در مقياسهاي آزمايشگاهي نيز فعاليتهاي پژوهشي و علمي اتمي اش را با نظارت بازرسان آژانس انجام مي دهد. در مقابل رژيم صهيونيستي با گردن ننهادن به مقررات خلع سلاح اتمي هر روز به توليد سلاح هاي هسته اي جديد و جداسازي پلوتونيوم مشغول است كه ظاهرا جامعه بين المللي مورد نظر سفير روسيه از آن نگراني ندارد!

کد مطلب 286013

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