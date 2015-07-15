تبریک استاندار آذربایجان شرقی به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در متن نامه تبریک اسماعیل جبارزاده به دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان این چنین آمده است: همانطوری که حضرتعالی نیز اشاره کردید ماه مبارک رمضان برای دولت تدبیر و امید برکات مضاعفی داشته است، امسال نیز در ۲۷ مین روز این ماه پرخیر و برکت شاهد به بار نشستن ۲۳ ماه مجاهدت مردان دیپلماسی کشور در عرصه مذاکره با ۶ قدرت بزرگ جهان بودیم.

وی در ادامه این پیام آورده است: این پیروزی بزرگ تحقق وعده جنابعالی در طلیعه ی حماسه ی سیاسی منتهی به استقرار دولت یازدهم بود که فرمودید: سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم باید توأمان بچرخند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این پیام ذکر کرده است: افتخار دارم به عنوان خادم کوچک دولت در استان آذربایجان شرقی و به نمایندگی از مردم فهیم و قدرشناس این خطه، این پیروزی را به پیشگاه ملت بزرگ ایران، رهبری معظم انقلاب، حضرتعالی و دولتمردان خدوم به ویژه اعضای پرتلاش تیم مذاکره کننده هسته ای و در رأس آنها جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه تبریک عرض کنم.

جبارزاده در پایان این پیام تبریک آورده است: امید که توفیق امروز سرآغاز توفیقات روزافزون ملت ایران در پرتو گفتمان تعامل عزتمندانه با جهان باشد.