  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۱۱

تبریک استاندار آذربایجان شرقی به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده

تبریک استاندار آذربایجان شرقی به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی طی نامه ای دستیابی توافق هسته ای را به تیم مذاکره کننده و ریاست جمهوری ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در متن نامه تبریک اسماعیل جبارزاده به دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان این چنین آمده است: همانطوری که حضرتعالی نیز اشاره کردید ماه مبارک رمضان برای دولت تدبیر و امید برکات مضاعفی داشته است، امسال نیز در ۲۷ مین روز این ماه پرخیر و برکت شاهد به بار نشستن ۲۳ ماه مجاهدت مردان دیپلماسی کشور در عرصه مذاکره با ۶ قدرت بزرگ جهان بودیم.

وی در ادامه این پیام آورده است: این پیروزی بزرگ تحقق وعده جنابعالی در طلیعه ی حماسه ی سیاسی منتهی به استقرار دولت یازدهم بود که فرمودید: سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم باید توأمان بچرخند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه این پیام ذکر کرده است: افتخار دارم به عنوان خادم کوچک دولت در استان آذربایجان شرقی و به نمایندگی از مردم فهیم و قدرشناس این خطه، این پیروزی را به پیشگاه ملت بزرگ ایران، رهبری معظم انقلاب، حضرتعالی و دولتمردان خدوم به ویژه اعضای پرتلاش تیم مذاکره کننده هسته ای و در رأس آنها جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه تبریک عرض کنم.

جبارزاده در پایان این پیام تبریک آورده است: امید که توفیق امروز سرآغاز توفیقات روزافزون ملت ایران در پرتو گفتمان تعامل عزتمندانه با جهان باشد.

کد مطلب 2860137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها