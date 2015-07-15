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۲۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۲

واکنش ولید جنبلاط به توافق هسته‌ای

واکنش ولید جنبلاط به توافق هسته‌ای

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان در واکنش به توافق هسته‌ای ایران و غرب، این توافق را آخرین میخ بر تابوت کشورهای جهان عرب و همچنین توافقنامه سایکس ـ پیکو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان به تواق هسته ای میان ایران و کشورهای غربی واکنش نشان داد و توافق هسته‌ای ایران و غرب را آخرین میخ بر تابوت کشورهای جهان عرب و همچنین توافقنامه سایکس ـ پیکو دانست.

بر اساس گزارش این روزنامه، هنگامی که به جنبلاط به دلیل تحقق این توافق تبریک گفته شد، وی در پاسخ اظهار داشت: به سید حسن نصرالله تبریک بگویید!

وی ادامه داد: متأسفانه منافع کشورهای بزرگ که موجب امضای چنین توافقنامه ای شد، بسیار قوی تر از آنچیزی است که برای اعراب باقی مانده است.

گفتنی است، موافقت‌نامه سایکس-پیکو توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در ماه مه ۱۹۱۶ میلادی در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد. این توافق‌نامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا منجر شد. این مناطق قبل از آن تحت کنترل ترک‌های عثمانی بودند. این توافق‌نامه نامش را از سر «مارک سایکس» بریتانیایی و «فرانسوا ژرژ پیکوی» فرانسوی گرفته است.

 

کد مطلب 2860146

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