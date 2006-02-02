مذاكرات مطلوب ترين راه براي حل مسئله هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اينترفاكس ، وزارت خارجه در اين بيانيه خاطرنشان مي كند كه "ما معتقديم زمينه هايي براي دستيابي به يك فهم جامع از برنامه هسته اي ايران وجود دارد. ما همچنين مطمئن هستيم كه مي توانيم از طريق مذاكرات به نتايج مهمي دست يابيم".



در اين بيانيه آمده است : "ايران مذاكرات بيشتر را كه روحي سازنده خواهد داشت، به عنوان مطلوبترين راه حل ارزيابي مي كند".



وزارت امور خارجه ايران در اين بيانيه تاكيد مي كند : "ارجاع مسئله هسته اي به شوراي امنيت سازمان ملل به اين معني خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران برنامه غني سازي را از سرخواهد گرفت. فشار سياسي بر ايران به خاطر مسئله هسته اي ثبات و صلح منطقه را تسهيل نخواهد كرد".

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