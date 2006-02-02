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۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۰۱

به اتفاق چند تن از مديران نهاد رياست جمهوري؛

مشاور هنري رئيس جمهور از ايرانمنش هنرمند جانباز عيادت كرد

جواد شمقدري مشاور هنري رئيس جمهور به اتفاق چند تن از مديران نهاد رياست جمهوري با حضور در منزل "محمدرضا ايرانمنش" بازگير و فيلمساز از وي عيادت كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مشاور رئيس جمهور در اين ديدار براي اين هنرمند جانباز و يادگار دوران دفاع مقدس آرزوي شفاي عاجل كرد.

محمد رضا ايرانمنش پس از گذراندن يك دوره حاد بيماري ناشي از آسيب هاي شيميايي، هم اكنون دوره نقاهت را در منزل مي گذراند.

کد مطلب 286025

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