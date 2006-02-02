گزارش معاون البرادعي و تاكيد بر پيدا نشدن مدركي از نظامي بودن فعاليت هاي هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري آلمان ، اين سخنگو كه به نام وي اشاره نشده است در كنفرانسي مطبوعاتي گفت به احتمال بسيار زياد پس از اينكه البرادعي مديركل آژانس و "اولي هاينونن" معاون وي و رئيس بخش پادمان ها گزارش خود را ارائه دهند نشست امروز پايان خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاري آلمان منابع ديپلماتيك همچنين معتقدند كه روسيه و چين هنگام راي گيري از قطعنامه سه كشور اروپايي حمايت خواهند كرد .اين منابع همچنين مدعي اند جنبش غيرمتعهدها درخواست ايران را براي يك قطعنامه ديگر رد كرده اند.

خبرگزاري آلمان بدون اشاره به منبع خود افزود هاينونن در گزارش خود درباره ايران گفته است كه هيچ مدرك مستقيمي از اينكه ايران به توسعه برنامه هاي تسليحات هسته اي اقدام مي كند پيدا نكرده است .

اين درحاليست كه ديروز گريگوري شولتي سفير آمريكا در آژانس مدعي شد هاينونن به وي گفته است كه شكي ندارد ايران داراي برنامه هاي تسليحات هسته اي است .

بر اساس اين گزارش هاينونن در عين حال در گزارش خود گفته است كه هنوز عناصر بسياري درباره ايران وجود دارد كه نامشخص و مبهم هستند.

وي همچنين گفته است كه ايران مواد دو منظوره اي خريداري كرده كه مي تواند در توسعه برنامه هاي هسته اي بكار برده شود.

بر اساس گزارش خبرگزاري آلمان مساله ديگري كه درگزارش هاينون مطرح شده اين است كه ايران سندي داشته است كه براي ساخت بمب اتمي بسيار مهم بوده است اما در گزارش وي به غني سازي در ايران اشاره زيادي نشده است.