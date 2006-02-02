برگزاري دادگاه محاكمه صدام بدون حضور متهمان بعثي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،منابع خبري مستقردرسالن دادگاه اعلام كردند كه در اين جلسه صدام و همدستانش و نيز تيم دفاع حضور نداشتند.

دراين جلسه قاضي رووف رشيد عبدالرحمن بازهم موضوع پرونده كشتارمردم دجيل را مورد بررسي قرار داد و به اظهارات شاكيان پرونده دجيل از پشت پرده گوش داد.

روز گذشته صدام وچهار تن از سران رژيم منحله بعث با هيئت دفاع از ديكتاتور سابق عراق جلسه امروزدادگاه را تحريم كردند تا از اين طريق مشروعيت دادگاه را زير سوال ببرند.

تيم دفاع از جنايات ديكتاتورسابق عراق شركت درجلسه دادگاه را مشروط به كناره گيري رئوف رشيد عبدالرحمن قاضي جديد اين دادگاه كرده است .

روزگذشته طبق معمول دادگاه عراق به كار پرونده كشتارمردم منطقه دجيل رسيدگي كرد ومتهمان بازهم براي دست داشتن دراين پرونده تفهيم اتهام شدند.

قاضي دادگاه تصميم گرفت كه قيموميت وكلاي هيئت دادستاني دفاع از صدام را برعهده بگيرد؛ مدعي العموم درجلسه محاكمه صدام اعلام كرد: چند شاكي معترض به كشتاردجيل دردادگاه حاضر شدند و مي خواهند از پشت پرده سخنراني كنند .

صدام 68 ساله و ديگرهمدستانش به كشتار 143 تن از مردم بي گناه منطقه الدجيل درسال 1982 پس ازآنكه صدام ازيك سوء قصد دراين منطقه جان سالم به دربرد، متهم هستند.

شاهدان جديد دردادگاه شهادت دادند كه جنايات عوامل رژيم سابق عراق مردم منطقه دجيل را شكنجه و مورد آزار و اذيت قرار دادند.



دادگاه محاكمه صدام ازسه ماه گذشته آغازشده و همچنان ادامه دارد، اما سران رژيم سابق با لطايف الحيل گوناگون تلاش مي كنند از چنگال عدالت بگريزند.