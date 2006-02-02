اقدامات خلاف معاهدات شناخته شده بين المللي بايد محكوم شود/ تلاش ها براي عاري شدن خاورميانه از سلاح هسته اي افزايش يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن نامه اساتيد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي اهواز به شرح ذيل است:

جناب آقاي دكتر البرادعي

دبير كل محترم آژانس بين المللي انرژي هسته اي

با سلام و آرزوي توفيق



احتراما، لازم به يادآوري است كه مهمترين عامل ايجاد ثبات و آرامش در عرصه روابط بين المللي، احترام و رعايت قوانين در چارچوب پذيرفته شده بين المللي است. پس از جنگ جهاني دوم و با تاسيس سازمان ملل و سپس تكميل روند همگرايي بين دولت ها با انعقاد معاهدات گوناگون و از جمله معاهده NPT، اميد اين بود كه صلح و همزيستي جانشين تهديد و استفاده يك جانبه از زور در روابط بين الملل گردد.

در اين زمينه، سهم مهمي در از بين بردن عوامل ناامني و تهديد، ازجمله سلاح هسته اي و فراهم كردن بستر و زيرساخت ها در استفاده ملت ها از دانش و فناوري هاي هسته اي، به عهده آژانس بين المللي هسته اي گذاشته شده كه اكنون مسئوليت آن در دست جنابعالي است.

از آنجا كه بعضي دولت هاي قدرتمند درصدد محروم كردن ديگر ملت ها در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي هستند، جنابعالي و آژانس تحت مديريت جنابعالي در آستانه يك آزمايش بزرگ قرار گرفته ايد و آن، تاييد حقوق نخبگان همه ملت ها از جمله ملت ايران، در انجام تحقيقات علمي و استفاده كشورها از فناوري صلح آميز هسته اي است. از اين رو، ما اساتيد دانشگاه هاي ايران، توجه جنابعالي را به نكات زير جلب مي نمائيم:

1- همچنانكه جنابعالي استحضار داريد، چارچوب معاهده NPT



الف: بر تعهد همه كشورهاي عضو در جلوگيري از گسترش سلاح هاي هسته اي .

ب: تعهد كشورهاي دارنده سلاح هسته اي به اقدامات موثر در جهت خلع سلاح هسته اي.

پ : تاكيد بر حق كشورهاي عضو مبني بر انجام تحقيقات علمي و كمك كشورهاي دارنده اين دانش در مبادله تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني به ديگر اعضا.

ج: تاكيد بر حق همه اعضاي پيمان NPT براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي استوار است.

آنچه امروز جامعه بين المللي شاهد آن است، تلاش بعضي قدرت ها براي محروم كردن يكي از اعضاي اين معاهده (NPT) يعني جمهوري اسلامي ايران از دستيابي به دانش هسته اي و استفاده صلح آميز از آن است. در صورتي كه اين قدرت ها كه خود دارنده سلاح هسته اي هستند هيچ اقدام عملي در راستاي ايفاي تعهد خود مبني بر خلع سلاح هسته اي انجام نداده، بلكه در پي اختراع نسل جديدي از بمب هاي هسته اي هستند. از اين رو مصرا از جنابعالي مي خواهيم كه به طور شفاف، اقدامات خلاف معاهدات شناخته شده بين المللي اين كشورها را محكوم نمائيد.

2- از جنابعالي و همچنين ديگر اعضاي محترم آژانس بين المللي انرژي هسته اي خواستاريم كه دولت هايي كه برخلاف مواد مصرح معاهده NPT و مقررات آژانس اقدام به تجهيز بعضي كشورها چون اسرائيل در دستيابي به سلاح هسته اي و ديگر سلاح هاي كشتار جمعي نموده اند را محكوم نموده و آنها را به جامعه بين المللي معرفي نمائيد و بر تلاش خود براي عاري كردن منطقه استراتژيك خاورميانه از سلاح هسته بيفزائيد.

3- همچنانكه جنابعالي استحضار داريد دولت آمريكا بر خلاف مواد مصرح NPT با دولت هايي كه بر خلاف خواسته جامعه بين المللي و در سال هاي اخير اقدام به آزمايش سلاح هسته اي نموده اند، پيمان مبادله دانش اطلاعات و تجهيزات هسته اي مورد استفاده در سلاح هسته اي منعقد نموده است كه نشان كامل بر عدم صداقت آن دولت در همراهي با جامعه بين المللي و استفاده ابزاري از اين سازمان ها است؛ از اين رو، ما خواستار محكوميت شديد اين اقدامات كه باعث اخلال در نظم و ثبات جامعه بين الملل است، مي باشيم.

4- ديپلمات هاي دولت هاي غربي طرف مذاكره با جمهوري اسلامي ايران و همچنين مسئولين دولت آمريكا ضمن اعتراف به عدم انحراف تاسيسات هسته اي ايران از مدار صلح آميز، بارها اعلام كرده اند كه از نيات ايران در دستيابي به دانش هسته اي شك و ترديد دارند.

با توجه به اينكه بارها از سوي مسئولين تراز اول جمهوري اسلامي ايران و به خصوص مقام معظم رهبري اعلام شده است كه دستيابي به سلاح هسته اي در دكترين نظامي ايران جايي ندارد و ملت مسلمان ايران به جهت اعتقادي و با توجه به كرامتي كه اسلام براي انسان قائل است، با ساخت سلاح هسته اي و ديگر سلاح هاي كشتار جمعي مخالف است، لازم است اعلام نمائيم كه ما دانشگاهيان ايران نه فقط به نيات اين قدرت ها شك نداريم، بلكه يقين داريم كه آنها در پي استفاده نظامي از دانش هاي هسته اي بوده و هستند. كما اينكه در ناكازاكي و هيروشيما از آن استفاده نمودند و اخيرا نيز آقاي بوش و آقاي شيراك در جملاتي صريح، البته شرم آور اعلام كرده اند كه هر جا لازم ببينند از سلاح هسته اي استفاده خواهند كرد.

اين همان چيزي است كه سازمان ملل براي برچيدن آن تشكيل گرديد و اينك نيز همين امر يعني زورگويي و تهديد به استفاده زور در روابط بين الملل از سوي بعضي از قدرت ها است كه بزرگترين خطر براي از هم پاشيدگي ملل متحد به شمار مي رود.