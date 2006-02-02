جنجال هاي فعلي عليه ايران، به دليل شكست استكبار از آرمان هاي انقلاب است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس قوه قضاييه صبح امروز به همراه مسئولان عالي قضائي در دومين روز از دهه فجر با حضور در مرقد مطهر حضرت امام(ره) به مقام شامخ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اداي احترام كرد.

آيت الله هاشمي شاهرودي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: وظيفه حفاظت از انقلاب اسلامي به عنوان دستاورد بزرگ 22 بهمن و دهه فجر بر عهده همه ما است.

رئيس قوه قضاييه افزود: انقلاب اسلامي يك نقطه عطف بزرگ، نه تنها در تاريخ كشورمان بلكه در تاريخ جهان اسلام و كل جهان است و آرمانها، ايده ها و دستاوردهاي اين انقلاب بزرگ در سراسر دنيا در حال پيگيري و تحقق است.

آيت الله هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: آنچه امروز در فلسطين با پيروزي حماس شكل گرفته يا در عراق در حال شكل گيري است در حقيقت از دستاوردهاي انقلاب و صدور ايده هاي امام بزرگوار است و همه ما بايستي با حفظ وحدت از آن محافظت كنيم.

رئيس قوه قضاييه افزود: جنجالهايي كه امروز در دنيا عليه ما وارد مي شود از جمله در مسائل هسته اي در حقيقت مربوط به شكست هايي است كه استكبار در رابطه با پيروزي آرمانهاي انقلاب در كل جهان اسلام از جمله فلسطين متحمل شده است و از اين طريق سعي مي كند با فرافكني، افكار عمومي را معطوف به فشار بر مسئله هسته اي ايران كند.

آيت الله هاشمي شاهرودي گفت: توجه به انقلاب اسلامي ايران، به ايده هاي امام راحل، آرمانهاي رهبر معظم انقلاب و خط مشي، مسئولان نظام در خارج از كشور بسيار بالاست و اين مسئله به ويژه در مسافرت هاي خارجي مسئولان ملموس است.

وي تاكيد كرد: حفظ اين جايگاه و موقعيت با حفظ وحدت، با كار و تلاش بيشتر، اخلاص بيشتر و خدمت رساني بيشتر به مردم ميسر است.

رئيس قوه قضاييه ومسئولان عالي قضايي پس از اداي احترام، نثار تاج گل و قرائت قاتحه در مرقد مطهر حضرت امام و قطعه شهداي هفت تير و مزار شهيدان رجايي و باهنر حاضر شدند و نسبت به آنها نيز اداي احترام كردند.