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۱۶ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۴۰

امروز در تاريخ

امروز در تاريخ

خبرگزاري مهر : امروز يكشنبه شانزدهم بهمن ماه سال1384 هجري شمسي ، مصادف است با ششم محرم الحرام سال 1427هجري قمري و برابراست با پنجم فوريه سال 2006 ميلادي .

فرار مردم از جنگ با حسين ابن علي ع :


در چنين روزي در سال 61 ه ق عبيدالله بن زياد  در نامه اى به عمر بن سعد از او خواست كه در ميدان  جنگ حاضر گردد و با حسين ابن علي به جنگ بپردازد . در اين حال   عمر سعد  در كربلا با سپاهيان بسيار آماده بود . ابن زياد  در اين  مسير از عمر سعد خواست كه به هيچ روي از فرامين وي سر بر نتابد و همواره در اطاعت  امير  كوفه باقي بماند .امام حسين (ع) پس از  آگاهي از اين امر بيعت با مظاهر ظلم وستم را رد كردند و آنرا نپذيرفتند . آن حضرت در مسير سفر به كوفه وضعيت خود را بارها مشخص كرده بودند و اين حديث كه در مسير كوفه از آن حضرت روايت شده است بيانگر انديشه والاي آن امام همام در خصوص مرگ و زندگي است : فان تكن الـدنـيا تعـد نـفيسـه  فدار ثـواب الله اعلـى و انبـل و ان تكن الاموال للترك جمـعهـا فما بال متروك به المـرء يبـخل و ان تـكـن الارزاق قسمـا مقسما فقلـه حرض المرء فى الكسب اجمل و ان تكـن الا بدان للموت انشات فقتل امرء بالسيف فى الله افضل عليكم سلام الـلـه يـا آل احـمد فانى ارانى عنكم سوف ارحل. « زنـدگـى دنياگر چه نفيـس و پـربهاست, ولـى پاداش خـدا در جهان ديگـر بالاتـر و پربهاتر است. و اگر سرانجام جمع آورى مال و ثروت ترك نمـودن آن است, پـس نبايد مرد براى آن بخل ورزد. و اگـر زوريهاى بنـدگان, تقسيـم و مقـدر شـده است, پـس كمـى حـرص مرد در كسب ,زيباتر. و اگر بـدنها براى مرگ آفريده است, پـس كشته شـدن مرد در راه خـدا چه بهتر. درود بر شما اى خاندان پيامبر , كه مـن به زودى از ميان شما كوچ خواهـم كرد. » ( مناقب ابن شهر آشوب ، ج4 ، ص 95 ) . در همين روز بسياري از سربازان لشكر كفر كه براي جنگ و قتال با امام حسين ع خود را در دشت كربلا آماده ساخته  بودند چون  مى دانستند كه جنگ با امام حسين عليه السلام در حكم جنگ با خدا و پيامبر اوست  از  فرمان فرماندهان خود سرباز مي زدند و از معركه مي گريختند . 

در گذشت سيد رضي :

درچنين روزي در  سال 406 هجري قمري « سيد رضي» يا« شريف رضي» از بزرگترين دانشمندان شيعه دار فاني را وداع گفت . محمد ، سيد بزرگوار و دانشمند شيعي ،  در  سال 395 ق. در كرخ بغدادديده به جهان گشود . شريف رضي پس از طي مقدمات علوم ديني نزد پدر بزرگوار خويش به سوي فراگيري علوم ديني در حوزه هاي علوم ديني روي آورد و در اين مسير از محضر بزرگاني چون  ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبري ،  ابوسعيد سيرافي و   شيخ مفيد كسب فيض كرد . او در همين دوره با بصيرت ويژه اي كه داشت و در همان اوان جواني به حفظ آيات قرآن كريم همت گمارد و سرانجام توانست در سي سالگي كل قرآن كريم را حفظ نمايد .  آن عالم بزرگوار شيعي پس از چندي به در يافت بالاترين در جه علمي در روز گار خويش نايل آمد . سيد رضي در همين زمان به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه از ميان آنان مي توان به  سيد عبدالله جرجاني  ،  شيخ طوسي ،  ابن قدامه و  ابوبكر نيشابوري خزاعي همت گمارد . سيد رضي از خود آثار بسياري نيز به جاي نها ده است كه در نوع خود در ميان معارف شيعي از وزن و متانت بالايي بر خوردارند .  تلخيص البيان عن مجازات القرآن ،  حقايق التأويل في متشابه التنزيل  ،  معاني القرآن.خصايص الائمه، نهج البلاغه، الزيادات في شعر ابي تمام، تعليق خلاف الفقهاء، كتاب مجازات آثار النّبويّه، تعليقه بر ايضاح ابي علي، الجيّد من شعر ابي الحجاج، زيادات في شعر ابي الحجاج، مختار شعر ابي اسحق الصّابي، كتاب «مادار بينه و بين ابي اسحق من الرسائل» و ديوان اشعار اشاره كرد  . سر انجام آن عالم رباني هشتم  ماه محرم سال 406 ق. در سن 47 سالگي ديده از  جهان فروبست  پيكر پاك او در  حرم امام حسين ـ عليه السّلام ـ در كربلا مدفون است .

درگذشت آيت الله ميرزا حسن شيرازي ( ميرزاي بزرگ ) :
در چنين روزي در سال 1273 ه ش آيت الله ميرزا حسن شيرازي ، مرجع بزرگ تقليد و قهر مان جنبش تنباكو ديده از جهان فروبست . 
مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز  ديده به جهان گشود . ايشان  پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در  آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف  در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه   حـدود بيست و سه سال  مرجع شيعيان  جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ،  سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ،    حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ،  سيد محمد فشاركى رضوى ،  ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني  از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي   ،  حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . ازمهمترين وقايع  زندگي اين عالم رباني واقعه تنباكو(رژي) است كه به عنوان جنبش تنباكو و سر سلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران مشهور است .  واقعه از اين قرار است كه در تابستان  سال 1308 ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصر الدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو در سراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران  پرداخت  كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .


متن حكم :
بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .
با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري  امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پردات غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي  اين مرجع  بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .   
امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم  كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ،  به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است  و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق  يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني در مورخه  28/8/1359  )
سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با  بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .

وقايع  شانزدهم بهمن سال 1357  :

شش روز تا يوم الله 22 بهمن مانده است سراسر كشور از دورترين شهر و روستا تا تهران ، پايتخت كشور و قلب انقلاب ،زن ومرد و پير و جوان يكپارچه عليه دولت غير قانوني بختيار ( نو كر بي اختيار ) شعار مي دهند . شاهپور بختيار رجز مي خواند و همه را تهديد مي كند . مردم اما بر شهر ها حاكميت دارند . كميته هاي مردمي سخت مشغول كمك رساني به خانواده هاي مستضعف اند. هر ساعت بايد انتظار وقايع تازه را داشت .

*در تمام شهرستانها راهپيمايي و تظاهرات به طرفداري از آيت الله العظمي امام خميني و عليه رژيم و دولت بختيار همچنان ادامه دارد .

*امام خميني در مدرسه علوي تهران به مناسبت معرفي آقاي مهدي بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت و در حضور بيش از چهار صد تن از خبرنگاران داخلي و خارجي رژيم پهلوي را رژيمي غير قانوني دانستند  و اطاعت از دولت موقت را واجب شمردند . ايشان در بخشي از سخنانشان  تصريح كردند : آقايان آشفتگي چند ساله ملت ما را مي دانند . مطلعند كه تمام دستگاههاي ملي و دولتي فلج شده است ، وضع اقتصادي ما رو به نابودي است ، وضع فرهنگ ما خراب است ، دانشگاهها تعطيل اند ، مدارس علمي ما تعطيل است ، بازار ها تعطيل است . تمام اينها مضافا به خونريزي هايي كه تا كنون شده است  و آشفتگي هايي كه در مملكت ما هست  از اين ها اطلاع دارند و كساني كه مربوطند به اين ، دست بردارند از شلوغ كاري و با تعقل اشياء را فكر كنند و كنا ربروند . ما همه اين مسايل را انشاء الله با پشتيباني  ملت حل خواهيم كرد ...ولهذا چون مجلس را غير قانوني مي دانيم و دولت را هم غير قانوني مي دانيم و اوضاع كشور را آشفته مي بينيم براي اينكه خاتمه بدهيم به وضع آشفته كشور، ما به واسطه اتكاي به اين آراي عمومي كه شما الان مي بينيد و ديديد تا كنون كه آراي عمومي با ماست و ما را به عنوان وكالت يا بفرماييد به عنوان رهبري همه قبول دارند ،  از اين جهت ما  دولتي را معرفي مي كنيم ، رييس دولتي را معرفي مي كنيم تا موقتا دولتي تشكيل بدهد كه هم به اين آشفتگي ها خاتمه بدهد و هم يك مساله مهمي كه مجلس موسسان است ، انتخابات مجلس موسسان  را درست كند  و مقدمات آن را در ست كند و مجلس موسسان تاسيس بشود . و همين طور انتخابات هم درست بشود و آنها دولت دائمي را انتخاب بكنند . ومجلس موسسان ...جمهوري اسلامي را به رفراندوم بگذارد ...


ايشان ( بازرگان ) را كه من قرار دادم واجب الاتباع است ، ملت بايد از او اتباع كند . يك حكومت عادي نيست يك حكومت شرعي   است ، بايد از او اتباع كنند . مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است ، قيام بر عليه شرع است . قيام بر عليه حكومت شرع جزايش در قانون ما هست ، در فقه ما هست ، جزاي آن بسيار زياداست . من تنبه مي دهم به كساني كه تخيل اين معني را مي كنند  كه كار شكني بكنند يا اين كه خداي نخواسته يك وقت قيام بر ضد اين حكومت بكنند ، من اعلام مي كنم به آنها كه جزاي آنها بسيار سخت است در فقه اسلام . قيام بر ضد حكومت خدايي ، قيام بر ضد خداست ، قيام بر ضد خدا كفر است .

* مهندس بازرگان پس از دريافت فرمان نخست وزيري در جمع جمع حاضران گفت: خداي بزرگ را شكر مي كنم كه چنين اعتبار و حسن شهرتي را كه به هيچ وجه اهليت و لياقت آن را نداشتم به من ارزاني داشته و همين موهبت الهي باعث شده كه آيت الله  ابراز اعتماد و ار جاع  چنين ماموريتي را به بنده عنايت بفرمايند و همچنين تشكر از ملت ايران مي كنم كه آيت الله مكرر تاكيد فرموده كه به نام ملت ، هم صداي ملت و براي ملت گامها و صدا هاي خود را برداشته و بلند كرده . اين ماموريت يعني سياست دولت موقت و تشكيل حكومت در شرايط بسيار دشوار و خطر ناك عظيمترين شغل و وظيفه و در عين حال بزرگترين افتخاري است كه به بنده واگذار شده است وشايد حق داشته باشم بگويم كه دشوارترين وظيفه و كاري است كه در طول تاريخ هفتاد و دو ساله مشروطيت ايران به نامزدها و ماموران نخست وزيري هاي ديگر داده شده باشد .  قاعد تا با توجه به جثه ضعيف و نواقص و معايب خودم نمي بايستي قبول اين مسووليت را كرده و زير بار چنين امري رفته باشم . ولي از يك طرف بنا به ضرورت و وظيفه و مسووليت طبيعي و انتظاري كه داشتند مجبور بودم نا چار شدم قبول كنم ...


* مهندس بازرگان رييس دولت موقت در پاسخ به مصاحبه بختيار كه گفته بود رييس دولت موقت را دستگير مي كنم  ، گفت : از اين اخطار نمي ترسم اگر تهديد مي خواهد بكنند به چيز ديگري ما را تهديد كنند اين چيز خيلي كوچكي است  و اگر عملي شود بنده شخصا خيلي ممنون مي شوم چون راحت مي شوم .

*بازرگان نخست وزير موقت ،  بر نامه و وظايف دولت موقت را تشريح  كرد و گفت : از وظايف عمده دولت موقت اين است كه يك همه پرسي برپا كند تا نظر مردم را در باره تغيير رژيم وتحول آن به جمهوري دموكراتيك اسلامي بپرسد . سپس اين وظيفه را خواهد داشت كه انتخابات مجلس موسسان را برگزار كند . مجلسي كه قانون اساسي آينده را تدوين خواهد كرد و وظيفه سوم نيز انتخابات براي مجلس خواهد بود كه به موجب قانون اساسي جديد تشكيل مي شود و پس از تشكيل اين مجلس دولت رسمي تعيين خواهد شد .

*آيت الله مرعشي نجفي،  انتخاب بازرگان را به رياست دولت موقت تبريك گفت .

* نام 22 نماينده مجلس شوراي ملي حذف مي شود . اگر تا فردا نا مه اي مبني بر استرداد استعفا از سوي نمايندگان به دفتر مجلس نرسد در ساعت 12 اين روز اسامي 22 نماينده مستعفي از ليست نمايندگان بيست و چهارمين دوره قانونگذاري حذف و مراتب به وزارت كشوراعلام خواهد شد .

* مجلس شوراي ملي در جلسه علني(نمايشي) خود لوايح انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور و محاكمه نخست وزير ،  وزيران و مقامات عاليرتبه را  به تصويب رساند .     

* در تهران و شهرستانها مردم براي تاييد نخست وزيري بازرگان راهپيمايي كردند .

* شاپوربختيار در جلسه علني مجلس شوراي ملي گفت : مسايل مملكتي هر روز به صورت خاص ولي به صورتي غير قابل بازگشت روبه پيشرفت است و ما به پيش خواهيم رفت . روش دولت در برابر هر قانون شكني روشن است . قانون شكنان ديروز ساواك عده اي قلدر و ديكتاتور بودند  ولي از اين ديكتاتوري و قانون شكني نبايد به سوي   يك ديكتاتوري جديد برويم .

* امام خميني بعد از تعيين بازرگان به رياست دولت موقت اظهار داشتند : از طريق مطبوعات و تظاهرات آرام ،  ملت در باره دولت بازرگان بايد نظر بدهد . جزاي آنها كه عليه حكومت بازرگان قيام كنند خيلي سخت است .

*به دعوت جامعه روحانيت براي تاييد بازرگان راهپيمايي بزرگي روز پنجشنبه  ، نوزدهم بهمن در تهران و شهرستانها برگزار خواهد شد .

* امام خميني در اطلاعيه اي از احساسات پاك مردم به مناسبت بازگشت به وطن تشكر كردند  .

* شاپور بختيار به دنبال انتخاب بازرگان به رياست دولت موقت گفت : در ايران تنها يك حكومت وجود خواهد داشت .  ساخت ايران تجزيه ناپذير است . اگر بختيار تنها به حرف زدن اكتفا كند يك مساله است و اما اگر بخواهد دست به عملي بزند مساله ديگري است .

* خسرو قشقايي پس از بيست و پنج سال تبعيد به ايران بازگشت .

*دويست مقام عالي در معرض بازداشت قرار دارند  . سه هزار مقام از مدير كل به بالا در 25 ساله اخير ممنوع الخروج شدند . 
گروهاي از بازداشتي ها  مربوط به پرونده هاي تغذيه رايگان ، حزب رستاخيز ، اوقاف و لغو امتياز روزنامه ها هستند .
 
*بختيار : جمهوري  اسلامي براي من مجهول است  . تاكنون نشنيده ام مسلمان عليه مسلمان جهاد كند . حكومت من و رژيم ديكتاتوري شاه و جمهوري ليبي نيست . من از كسي فرمان گرفتم كه دكتر مصدق و وزاري او هم گرفتند .

* آيت الله طالقاني : فرماندهان پايگاههاي هوايي بايد به مردم پاسخ مناسبي بدهند . نيز خانواده هاي زندانيان نيرويي هوايي ضمن تظاهرات وتجمع در روز نامه اطلاعات خواستار آزادي هر چه زودتر زندانيان خود شدند.

* بيانيه شماره 1 كاركنان شهردادري پايتخت : حركت انقلابي مهندس شهرستاني مورد تاييد كاركنان شهرداري است . وي پيشتر استعفاي خود را تقديم امام خميني كرد ه بود

*عده اي از سربازان طرفداري خود را از امام خميني  نشان داد .

* كيسينجر ، وزير اسبق امور خارجه آمريكا :  مي ترسم حوادث ايران به ساير كشور هاي دوست آمريكا سرايت كند. 
(اين سخن مغز متفكرو استراتژيست سياست خارجي آمريكا در حقيقت باطن پر از خشم و كينه كاخ سفيد را نسبت به انقلاب اسلامي آشكار مي كند . در اين جمله كوتاه ترس و وحشت عميق ايالات متحده از انقلاب مردمي ايران نهفته است و آن اين است كه منافع نامشروع آمريكا از بين برود . كيسينجر به عنوان سياستمداري كه مي داند تا چه اندازه آمريكا در منطقه  منافع نا مشروع و امپرياليستي دارد نا چار است كه براي فرداي دوستا ن كشورش اشك تمساح بريزد در حالي كه از دست رفتن منافع نفتي منبع اندوه اوست .)    
* تحصن كارمندان وزارت امور خارجه وارد دومين روز خود شد . اين تحصن در اعتراض به بازگشت مجدد اردشير زاهدي به سفارت ايران در آمريكا صورت گرفته است .

* راديو مسكو در گفتار شبانه خود ضمن اشاره به اميد هاي فراوان هواداراين رژيم به ارتش گفت : به قراريكه ناظران متذكر مي شوند رويدادهاي اخير ايران نشان مي دهد ارتجاع داخلي ايران و حاميان آمريكايي آن مجبورند در عقايد خود مبني بر اينكه گويا ارتش همچون حربه اي آماده است به خاطر حفظ مواضع ارتجاع و حاميان آمريكايي اش در كشور همه را بكشد و همه چيز را نابود سازد ،  تجديد نظر كند .

* دفتر خبرگزاري يوناينتد پرس در تهران ديشب مورد حمله گروهي كه خود را مجاهدين مي نامند قرار گرفت و آسيب ديد .

* هشت هزار يهودي ايران را تخليه كردند . به نوشته روز نامه معاريو چاپ تل آويو تنها جمعه گذشته يعني يك روز پس از بازگشودن فرودگاه مهر آباد هزار نفر از يهوديان ايران وارد فرودگاه بين المللي بن گوريون شدند .

* شوراي دانشگاه صنعتي شريف در بيانيه اي اعلام كرد دولت بختيار به مباني وابستگي رژيم ايران به غرب وفادار است .

* روز نامه البعث ارگان حزب حاكم روسيه ضمن تفسير حوادث ايران نوشت : ممكن است سرانجام آمريكا در ايران دست كم به طور غير مستقيم مداخله كند .

* هيات اعزامي آيت الله العظمي خميني به مناطق نفت خيز طي اطلاعيه اي اعلام داشت :گران خريدن مواد سوختني عمل ضد مردمي است . اين هيئت اعلام كرد كه دستورات امام خميني براي تامين  سوخت  داخلي به مرحله رفع نياز قطعي نزديك شده است.  

* نورالدين كيانوري دبير كل حزب توده ايران در مصاحبه با مجله نيوزيوك چاپ آمريكا گفت : آيت الله خميني بيست سال تمام با شاه و تمام مظاهر امپرياليسم جنگيده است . ما از اقدامات  ايشان پشتيباني مي كنيم . اقداماتي چون جمهوري اسلامي ،  بر چيدن سلطنت و تشكيل مجلس موسسان در جهت نوشتن قانون اساسي جديد كه منجر به دولت ملي  گردد و آن نيز به سلطه امپرياليسم خاتمه دهد و ضمن تضمين كليه اشكال دموكراسي از ثروت هاي ملي ما براي مصالح عمومي استفاده نمايد ...

* روز نامه انگليسي گاردين : هنوز اين امكان وجود دارد كه شخص شاه بتواند نظم را در ايران بازگرداند و دولت هايي كه او از آنها حرف شنوي دارند قويا به وي توصيه كرده اند كه به ايران بازگرد د .

* جيمز بيل استاددانشگاه تگزاس و كارشناس مسايل ايران در مقاله اي در نيوزويك هشدار داد كه دولت آمريكا بايد با آيت الله خميني كنار آيد و نبايد اشتباه فاحش شاه راكه قدرت و نفوذ روحانيون شيعه را دست كم گرفت تكرار كند .

* گروهي از ايرانيان ساكن سوريه تابلوي سردر سفارت ايران را در دمشق كندند و به جاي آن تابلويي را كه روي آن سفارت جمهوري اسلامي ايران نوشته است نصب كردند . اين كار بدون مخالفت اعضا سفارت وبا آرامش انجام شد .

* مجله آمريكايي تايم نوشت كه ديپلمات هاي آمريكايي با تعدادي از دستياران اصلي آيت الله خميني چه در فرانسه و چه در ايران تماس هايي را گرفته اند . ويليام سوليوان سفر آمريكا در ايران نيز همكاران خود را ترغيب كرده است كه با مخالفان رژيم در ايران و دستياران رهبر شيعيان ايران به گفتگو بنشينند و سياست سفارت آمريكا را تشريح كنند .

* خبر گزاري تاس گزارش  داد : از روز بازگشت آيت الله خميني به تهران عملا يك قدرت مضاعف در ايران برقرار شده است .
* رو زنامه كويتي السياسه نوشت : بحران كنوني ايران ممكن است اختلاف هاي امير هاي ساحلي خليج فارس را كاهش دهد و آن ها را به يكديگر نزديك كند .

*در ياسالار فيد ترنر رييس سازمان جاسوسي آمريكا( سيا)  در گفتگويي با تلويزيون ان بي سي با اعتراف به اينكه اين سازمان در پيش بيني بحران سياسي ايران  به طور جدي ناكام بوده است گفت : بديهي است ما مي خواهيم بهترين سازمان را داشته باشيم اما بايد بگويم پيش بيني بحران هاي عظيم سياسي و كودتاهاي نظامي نتايج غير منتتظره انتخابات از دشوارترين وظايف سازمان هاي اطلاعاتي است .   هيچ سازمان جاسوسي جهاني يا سياستمدار يا روز نامه نگاري فكر نمي كرد شاه مجبور به خروج از ايران باشد .


شليك خمپاره به تهران : 
 در چنين روزي در سال 1378 ه ش عناصرمنفور سازمان مجاهدين خلق ، معروف به  منافقين خلق ،  در عمليات ايذايي مبادرت به  شليك پنج خمپاره در اطراف نهاد رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف خود نمايي واعلام وجود  كردند كه بر درجه انزجار ملت مسلمان ايران از خويش افزودند . بر اثر اين  حمله ناجوانمردانه  يك نفر از مرم عادي به شهادت رسيد و پنج نفرنيز مجروح شدند . 

در گذشت محمد بن جرير طبري :


در چنين روزي در سال سيصد هجري شمسي برابربا سيصد و ده هجري قمري ، ( 923  ميلادي ) ابوجعفر محمد جرير طبري مورخ بر جسته اسلامي در سن هشتاد و سه سالگي در گذشت . محمد بن جرير طبري مفسر بزرگ قرآن كريم تفسير بزرگ طبري را از خود به يادگار نهاد . تفسير طبري  تا عهد مولف از بزرگترين كتبي بوده است كه در اين علم به رشته تحرير در آمد و به همين سبب به زودي در عالم اسلامي شهرت فراوان يافت . اين كتاب ارزشمند در دوره سامانيان به فارسي ترجمه شد . طبري در تفسير خود بين روايت و درايه جمع كرده است و با اين حال از  ميان  اين دو بيشتر جانب روايت را گرفته است و به اين دليل تفسير وي مورد اقبال عمومي قرار گرفته است . طبري معتقد بود كه در تفسير قرآن راي دخالتي ندارد مگر در مورد تفسير لغوي . اصولا تفسير مبني بر راي مقبول نظر مسلمين نبود و با اين حال از موقعي كه فرقه جهميه در عالم اسلام ظهور كردند تاويل در آيات قرآن شروع شد و در قرن چهارم دسته هايي همانند معتزله و اسماعيليه و صوفيه اين فكر را به جد دنبال كردند .

تاسيس نخستين حكومت اسلامي  در آفريقا :   
درچنين روزي درسال 670 ميلادي نخستين حكومت اسلامي در شمال آفريقا تاسيس شد . اين حكومت را " عقب بن نافع مصري " درمراكش استوار ساخت . اين نخستين حكومت عربي اسلامي در شمال آفريقا بود .

درگذشت كاتو :
درچنين روزي در سال 45 پيش از ميلاد ، كاتو  يكي از  فيلسوفان بر جسته روم باستان  خودكشي كرد . وي قصد داشت با انجام اين خود كشي خود را ازشر  ديكتاتوري سزار راحت  كند . فلسفه سياسي او مشحون از انديشه هاي دموكراتيك و مردم سالارانه است. 

اشغال شهر بودا پست :
درچنين روزي در سال 1849 ميلادي  ،  اتريش شهر بوداپست پايتخت مجارستان را  به اشغال خود در آورد .

كشف سيرالئون :  
درچنين روزي در سال 1460 ميلادي  كشور سيرالئون در آفريقاي غربي توسط " داسنتيرا" ي پرتغالي به اصطلا ح  كشف شد . پس از اين بود كه  سيرالئون آماج حمله استعمار گران براي چپاول منابع غني اين كشور قرار گرفت . 

 اشغال مينوركا :
 در چنين روزي در سال 1782 ميلادي اسپانيا منطقه مينوركا را ازدست بريتانيا خارج كرد به تسخير خويش در آورد .

تاسيس كشور كنگو :


در چنين روزي در سال1885 ميلادي در كنگوكه تحت استعمار امپراطوربلژيك، لئو پلد دوم قرار داشت ، دولتي تشكيل شد .


قانون اساسي در مكزيك : 
درچنين روزي درسال 1917 ميلادي قانون اساسي مكزيك تصويب شد و دراين كشور نظام جمهوري برقرارشد .  مكزيك بيست و هفتم  سپتامبر 1821 ميلادي توسط   ژنرال" اگوستين ايتوربيد "به استقلال دست يافت .

ناصر ، نخستين رهبر جمهوري عربي متحده :
درچنين روزي درسال 1958 ميلادي جمال عبد الناصر ، رسما به عنوان نخستين رييس جمهورجمهوري عربي متحده مطرح شد .

نخستين شماره نشريات :  


درچنين روزي در سال 1961 ميلادي نخستين شماره روزنامه انگليسي زبان ساندي تلگراف چاپ و منتشر شد . همچنين در چنين روزي در سال 1922 ميلادي نخستين شماره مجله پرطرفدار ريدرز دايجست منتشر شد . ريدرز دايجست يكي از پر طرفدارترين نشريات عامه پسند در سراسر جهان است كه به اغلب زبانهاي زنده دنيا چاپ و منتشر مي شود .

نخستين انديشه تاسيس دولت يهودي :
در چنين روزي در سال 1915 ميلادي  هربرت شموئيل  ، نخستين بار انديشه هاي خود را  در باره تاسيس دولت يهودي در فلسطين براي دولت انگليس مطرح ساخت . اين نامه بعدها به صدور اعلاميه يالفور انجاميد .

استقلال الجزاير :


در چنين روزي در سال 1962 ميلادي مارشال دو گل استقلال الجزاير را به رسميت شاخت . 
 
تولد آندره گوساو سيتروئن :
 در چنين روزي در سال 1878 ميلادي سيترون مهندس و طراح فرانسوي به دنيا آمد . او  توانست خود روي سيتروئن را طراحي كند و نام خود را بر روي آن بنهد .

تولد رومن اينگاردن :
در چنين روزي در سال 1893 ميلادي اينگاردن فيلسوف لهستاني به دنيا آمد . فلسفه مطالعاتي عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد ويليام اس بورخس :
درچنين روزي در سال 1914 ميلادي بورخس نويسنده آمريكايي به  دنيا آمد . "نهار خالي"   عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد آلن هايدن :
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي آلن هايدن فيزيكدان بريتانيا يي به دنيا آمد . وي در سال 1963 ميلادي جايزه نوبل فيزيك را از آن خود كرد.

زلزله هاي مهيب :
در چنين روزي در سال 1783 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب  در كالابرا در جنوب ايتاليا بيش از سي هزار نفر جان خود را از دست دادند همچنين در همين روز زلزله وحشتناك  ديگري در سال 1663 ميلادي در كانادا روي داد كه از ميزان دقيق خسارات آن نوشته اي در دست نيست .

محاصره كوبا :
درچنين روزي در سال 1904 ميلادي محاصره نظامي كوبا توسط آمريكا پايان يافت .

ورود به مانيل :
درچنين روزي درسال 1945 ميلادي نيروهاي نظامي آمريكا تحت فرماندهي ژنرال داگلاس مك آرتور وارد شهر مانيل دركوالالامپور  شدند.

تولد هرتز :
درچنين روزي در سال  1858ميلادي ميلادي هاينريش هرتز  از فيزيكدانان برجسته آلماني قدم به عرصه گيتي نهاد . 
وي در حوزه  امواج راديويي و  امواج الكترومانياتيك مطالعات فراواني كرده است . هم اكنون واحد فركانس به نام او نامگذاري شده است .

درگذشت يوهان گوتنبرگ :
درچنين روزي در سال 1468 ميلادي   يوهان گوتنبرگ سازنده نخستين ماشين چاپ ،  درگذشت .

روز كشته شدگان جنگي در ژاپن :
همه ساله چنين روزي به عنوان روزكشته شدگان جنگي در ژاپن گرامي داشته مي شود .

ترور چند فلسطيني :


درچنين روزي در سال 1995 ميلادي ،  شهيد كمال كحيل ازمبارزان گـردانهاي القسام به همراه تني چند ازهمرزمان خود در انفجاري كـه تـوسط  پليس تشكيلات خودگردان برنامه ريزي شده بود  ، به شهادت رسيدند  .

کد مطلب 286059

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