امروز در تاريخ

فرار مردم از جنگ با حسين ابن علي ع :



در چنين روزي در سال 61 ه ق عبيدالله بن زياد در نامه اى به عمر بن سعد از او خواست كه در ميدان جنگ حاضر گردد و با حسين ابن علي به جنگ بپردازد . در اين حال عمر سعد در كربلا با سپاهيان بسيار آماده بود . ابن زياد در اين مسير از عمر سعد خواست كه به هيچ روي از فرامين وي سر بر نتابد و همواره در اطاعت امير كوفه باقي بماند .امام حسين (ع) پس از آگاهي از اين امر بيعت با مظاهر ظلم وستم را رد كردند و آنرا نپذيرفتند . آن حضرت در مسير سفر به كوفه وضعيت خود را بارها مشخص كرده بودند و اين حديث كه در مسير كوفه از آن حضرت روايت شده است بيانگر انديشه والاي آن امام همام در خصوص مرگ و زندگي است : فان تكن الـدنـيا تعـد نـفيسـه فدار ثـواب الله اعلـى و انبـل و ان تكن الاموال للترك جمـعهـا فما بال متروك به المـرء يبـخل و ان تـكـن الارزاق قسمـا مقسما فقلـه حرض المرء فى الكسب اجمل و ان تكـن الا بدان للموت انشات فقتل امرء بالسيف فى الله افضل عليكم سلام الـلـه يـا آل احـمد فانى ارانى عنكم سوف ارحل. « زنـدگـى دنياگر چه نفيـس و پـربهاست, ولـى پاداش خـدا در جهان ديگـر بالاتـر و پربهاتر است. و اگر سرانجام جمع آورى مال و ثروت ترك نمـودن آن است, پـس نبايد مرد براى آن بخل ورزد. و اگـر زوريهاى بنـدگان, تقسيـم و مقـدر شـده است, پـس كمـى حـرص مرد در كسب ,زيباتر. و اگر بـدنها براى مرگ آفريده است, پـس كشته شـدن مرد در راه خـدا چه بهتر. درود بر شما اى خاندان پيامبر , كه مـن به زودى از ميان شما كوچ خواهـم كرد. » ( مناقب ابن شهر آشوب ، ج4 ، ص 95 ) . در همين روز بسياري از سربازان لشكر كفر كه براي جنگ و قتال با امام حسين ع خود را در دشت كربلا آماده ساخته بودند چون مى دانستند كه جنگ با امام حسين عليه السلام در حكم جنگ با خدا و پيامبر اوست از فرمان فرماندهان خود سرباز مي زدند و از معركه مي گريختند .



در گذشت سيد رضي :

درچنين روزي در سال 406 هجري قمري « سيد رضي» يا« شريف رضي» از بزرگترين دانشمندان شيعه دار فاني را وداع گفت . محمد ، سيد بزرگوار و دانشمند شيعي ، در سال 395 ق. در كرخ بغدادديده به جهان گشود . شريف رضي پس از طي مقدمات علوم ديني نزد پدر بزرگوار خويش به سوي فراگيري علوم ديني در حوزه هاي علوم ديني روي آورد و در اين مسير از محضر بزرگاني چون ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبري ، ابوسعيد سيرافي و شيخ مفيد كسب فيض كرد . او در همين دوره با بصيرت ويژه اي كه داشت و در همان اوان جواني به حفظ آيات قرآن كريم همت گمارد و سرانجام توانست در سي سالگي كل قرآن كريم را حفظ نمايد . آن عالم بزرگوار شيعي پس از چندي به در يافت بالاترين در جه علمي در روز گار خويش نايل آمد . سيد رضي در همين زمان به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه از ميان آنان مي توان به سيد عبدالله جرجاني ، شيخ طوسي ، ابن قدامه و ابوبكر نيشابوري خزاعي همت گمارد . سيد رضي از خود آثار بسياري نيز به جاي نها ده است كه در نوع خود در ميان معارف شيعي از وزن و متانت بالايي بر خوردارند . تلخيص البيان عن مجازات القرآن ، حقايق التأويل في متشابه التنزيل ، معاني القرآن.خصايص الائمه، نهج البلاغه، الزيادات في شعر ابي تمام، تعليق خلاف الفقهاء، كتاب مجازات آثار النّبويّه، تعليقه بر ايضاح ابي علي، الجيّد من شعر ابي الحجاج، زيادات في شعر ابي الحجاج، مختار شعر ابي اسحق الصّابي، كتاب «مادار بينه و بين ابي اسحق من الرسائل» و ديوان اشعار اشاره كرد . سر انجام آن عالم رباني هشتم ماه محرم سال 406 ق. در سن 47 سالگي ديده از جهان فروبست پيكر پاك او در حرم امام حسين ـ عليه السّلام ـ در كربلا مدفون است .

درگذشت آيت الله ميرزا حسن شيرازي ( ميرزاي بزرگ ) :

در چنين روزي در سال 1273 ه ش آيت الله ميرزا حسن شيرازي ، مرجع بزرگ تقليد و قهر مان جنبش تنباكو ديده از جهان فروبست .

مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه حـدود بيست و سه سال مرجع شيعيان جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ، حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ، سيد محمد فشاركى رضوى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي ، حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . ازمهمترين وقايع زندگي اين عالم رباني واقعه تنباكو(رژي) است كه به عنوان جنبش تنباكو و سر سلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران مشهور است . واقعه از اين قرار است كه در تابستان سال 1308 ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصر الدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو در سراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران پرداخت كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .



متن حكم :

بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .

با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پردات غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي اين مرجع بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .

امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ، به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني در مورخه 28/8/1359 )

سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .



وقايع شانزدهم بهمن سال 1357 :



شش روز تا يوم الله 22 بهمن مانده است سراسر كشور از دورترين شهر و روستا تا تهران ، پايتخت كشور و قلب انقلاب ،زن ومرد و پير و جوان يكپارچه عليه دولت غير قانوني بختيار ( نو كر بي اختيار ) شعار مي دهند . شاهپور بختيار رجز مي خواند و همه را تهديد مي كند . مردم اما بر شهر ها حاكميت دارند . كميته هاي مردمي سخت مشغول كمك رساني به خانواده هاي مستضعف اند. هر ساعت بايد انتظار وقايع تازه را داشت .