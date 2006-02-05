امروز در تاريخ

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فرار مردم از جنگ با حسين ابن علي ع :
درچنين روزي در سال 406 هجري قمري « سيد رضي» يا« شريف رضي» از بزرگترين دانشمندان شيعه دار فاني را وداع گفت . محمد ، سيد بزرگوار و دانشمند شيعي ، در سال 395 ق. در كرخ بغدادديده به جهان گشود . شريف رضي پس از طي مقدمات علوم ديني نزد پدر بزرگوار خويش به سوي فراگيري علوم ديني در حوزه هاي علوم ديني روي آورد و در اين مسير از محضر بزرگاني چون ابواسحاق ابراهيم بن احمد طبري ، ابوسعيد سيرافي و شيخ مفيد كسب فيض كرد . او در همين دوره با بصيرت ويژه اي كه داشت و در همان اوان جواني به حفظ آيات قرآن كريم همت گمارد و سرانجام توانست در سي سالگي كل قرآن كريم را حفظ نمايد . آن عالم بزرگوار شيعي پس از چندي به در يافت بالاترين در جه علمي در روز گار خويش نايل آمد . سيد رضي در همين زمان به تربيت شاگرداني چند همت گمارد كه از ميان آنان مي توان به سيد عبدالله جرجاني ، شيخ طوسي ، ابن قدامه و ابوبكر نيشابوري خزاعي همت گمارد . سيد رضي از خود آثار بسياري نيز به جاي نها ده است كه در نوع خود در ميان معارف شيعي از وزن و متانت بالايي بر خوردارند . تلخيص البيان عن مجازات القرآن ، حقايق التأويل في متشابه التنزيل ، معاني القرآن.خصايص الائمه، نهج البلاغه، الزيادات في شعر ابي تمام، تعليق خلاف الفقهاء، كتاب مجازات آثار النّبويّه، تعليقه بر ايضاح ابي علي، الجيّد من شعر ابي الحجاج، زيادات في شعر ابي الحجاج، مختار شعر ابي اسحق الصّابي، كتاب «مادار بينه و بين ابي اسحق من الرسائل» و ديوان اشعار اشاره كرد . سر انجام آن عالم رباني هشتم ماه محرم سال 406 ق. در سن 47 سالگي ديده از جهان فروبست پيكر پاك او در حرم امام حسين ـ عليه السّلام ـ در كربلا مدفون است .
درگذشت آيت الله ميرزا حسن شيرازي ( ميرزاي بزرگ ) :
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*در تمام شهرستانها راهپيمايي و تظاهرات به طرفداري از آيت الله العظمي امام خميني و عليه رژيم و دولت بختيار همچنان ادامه دارد .
* شاپوربختيار در جلسه علني مجلس شوراي ملي گفت : مسايل مملكتي هر روز به صورت خاص ولي به صورتي غير قابل بازگشت روبه پيشرفت است و ما به پيش خواهيم رفت . روش دولت در برابر هر قانون شكني روشن است . قانون شكنان ديروز ساواك عده اي قلدر و ديكتاتور بودند ولي از اين ديكتاتوري و قانون شكني نبايد به سوي يك ديكتاتوري جديد برويم .
* شوراي دانشگاه صنعتي شريف در بيانيه اي اعلام كرد دولت بختيار به مباني وابستگي رژيم ايران به غرب وفادار است .
شليك خمپاره به تهران :
در چنين روزي در سال 1378 ه ش عناصرمنفور سازمان مجاهدين خلق ، معروف به منافقين خلق ، در عمليات ايذايي مبادرت به شليك پنج خمپاره در اطراف نهاد رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف خود نمايي واعلام وجود كردند كه بر درجه انزجار ملت مسلمان ايران از خويش افزودند . بر اثر اين حمله ناجوانمردانه يك نفر از مرم عادي به شهادت رسيد و پنج نفرنيز مجروح شدند .
در گذشت محمد بن جرير طبري :
در چنين روزي در سال سيصد هجري شمسي برابربا سيصد و ده هجري قمري ، ( 923 ميلادي ) ابوجعفر محمد جرير طبري مورخ بر جسته اسلامي در سن هشتاد و سه سالگي در گذشت . محمد بن جرير طبري مفسر بزرگ قرآن كريم تفسير بزرگ طبري را از خود به يادگار نهاد . تفسير طبري تا عهد مولف از بزرگترين كتبي بوده است كه در اين علم به رشته تحرير در آمد و به همين سبب به زودي در عالم اسلامي شهرت فراوان يافت . اين كتاب ارزشمند در دوره سامانيان به فارسي ترجمه شد . طبري در تفسير خود بين روايت و درايه جمع كرده است و با اين حال از ميان اين دو بيشتر جانب روايت را گرفته است و به اين دليل تفسير وي مورد اقبال عمومي قرار گرفته است . طبري معتقد بود كه در تفسير قرآن راي دخالتي ندارد مگر در مورد تفسير لغوي . اصولا تفسير مبني بر راي مقبول نظر مسلمين نبود و با اين حال از موقعي كه فرقه جهميه در عالم اسلام ظهور كردند تاويل در آيات قرآن شروع شد و در قرن چهارم دسته هايي همانند معتزله و اسماعيليه و صوفيه اين فكر را به جد دنبال كردند .
تاسيس نخستين حكومت اسلامي در آفريقا :
درچنين روزي درسال 670 ميلادي نخستين حكومت اسلامي در شمال آفريقا تاسيس شد . اين حكومت را " عقب بن نافع مصري " درمراكش استوار ساخت . اين نخستين حكومت عربي اسلامي در شمال آفريقا بود .
درگذشت كاتو :
درچنين روزي در سال 45 پيش از ميلاد ، كاتو يكي از فيلسوفان بر جسته روم باستان خودكشي كرد . وي قصد داشت با انجام اين خود كشي خود را ازشر ديكتاتوري سزار راحت كند . فلسفه سياسي او مشحون از انديشه هاي دموكراتيك و مردم سالارانه است.
اشغال شهر بودا پست :
درچنين روزي در سال 1849 ميلادي ، اتريش شهر بوداپست پايتخت مجارستان را به اشغال خود در آورد .
كشف سيرالئون :
درچنين روزي در سال 1460 ميلادي كشور سيرالئون در آفريقاي غربي توسط " داسنتيرا" ي پرتغالي به اصطلا ح كشف شد . پس از اين بود كه سيرالئون آماج حمله استعمار گران براي چپاول منابع غني اين كشور قرار گرفت .
اشغال مينوركا :
در چنين روزي در سال 1782 ميلادي اسپانيا منطقه مينوركا را ازدست بريتانيا خارج كرد به تسخير خويش در آورد .
تاسيس كشور كنگو :
در چنين روزي در سال1885 ميلادي در كنگوكه تحت استعمار امپراطوربلژيك، لئو پلد دوم قرار داشت ، دولتي تشكيل شد .
قانون اساسي در مكزيك :
درچنين روزي درسال 1917 ميلادي قانون اساسي مكزيك تصويب شد و دراين كشور نظام جمهوري برقرارشد . مكزيك بيست و هفتم سپتامبر 1821 ميلادي توسط ژنرال" اگوستين ايتوربيد "به استقلال دست يافت .
ناصر ، نخستين رهبر جمهوري عربي متحده :
درچنين روزي درسال 1958 ميلادي جمال عبد الناصر ، رسما به عنوان نخستين رييس جمهورجمهوري عربي متحده مطرح شد .
نخستين شماره نشريات :
درچنين روزي در سال 1961 ميلادي نخستين شماره روزنامه انگليسي زبان ساندي تلگراف چاپ و منتشر شد . همچنين در چنين روزي در سال 1922 ميلادي نخستين شماره مجله پرطرفدار ريدرز دايجست منتشر شد . ريدرز دايجست يكي از پر طرفدارترين نشريات عامه پسند در سراسر جهان است كه به اغلب زبانهاي زنده دنيا چاپ و منتشر مي شود .
نخستين انديشه تاسيس دولت يهودي :
در چنين روزي در سال 1915 ميلادي هربرت شموئيل ، نخستين بار انديشه هاي خود را در باره تاسيس دولت يهودي در فلسطين براي دولت انگليس مطرح ساخت . اين نامه بعدها به صدور اعلاميه يالفور انجاميد .
استقلال الجزاير :
در چنين روزي در سال 1962 ميلادي مارشال دو گل استقلال الجزاير را به رسميت شاخت .
تولد آندره گوساو سيتروئن :
در چنين روزي در سال 1878 ميلادي سيترون مهندس و طراح فرانسوي به دنيا آمد . او توانست خود روي سيتروئن را طراحي كند و نام خود را بر روي آن بنهد .
تولد رومن اينگاردن :
در چنين روزي در سال 1893 ميلادي اينگاردن فيلسوف لهستاني به دنيا آمد . فلسفه مطالعاتي عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد ويليام اس بورخس :
درچنين روزي در سال 1914 ميلادي بورخس نويسنده آمريكايي به دنيا آمد . "نهار خالي" عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد آلن هايدن :
در چنين روزي در سال 1914 ميلادي آلن هايدن فيزيكدان بريتانيا يي به دنيا آمد . وي در سال 1963 ميلادي جايزه نوبل فيزيك را از آن خود كرد.
زلزله هاي مهيب :
در چنين روزي در سال 1783 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در كالابرا در جنوب ايتاليا بيش از سي هزار نفر جان خود را از دست دادند همچنين در همين روز زلزله وحشتناك ديگري در سال 1663 ميلادي در كانادا روي داد كه از ميزان دقيق خسارات آن نوشته اي در دست نيست .
محاصره كوبا :
درچنين روزي در سال 1904 ميلادي محاصره نظامي كوبا توسط آمريكا پايان يافت .
ورود به مانيل :
درچنين روزي درسال 1945 ميلادي نيروهاي نظامي آمريكا تحت فرماندهي ژنرال داگلاس مك آرتور وارد شهر مانيل دركوالالامپور شدند.
تولد هرتز :
درچنين روزي در سال 1858ميلادي ميلادي هاينريش هرتز از فيزيكدانان برجسته آلماني قدم به عرصه گيتي نهاد .
وي در حوزه امواج راديويي و امواج الكترومانياتيك مطالعات فراواني كرده است . هم اكنون واحد فركانس به نام او نامگذاري شده است .
درگذشت يوهان گوتنبرگ :
درچنين روزي در سال 1468 ميلادي يوهان گوتنبرگ سازنده نخستين ماشين چاپ ، درگذشت .
روز كشته شدگان جنگي در ژاپن :
همه ساله چنين روزي به عنوان روزكشته شدگان جنگي در ژاپن گرامي داشته مي شود .
ترور چند فلسطيني :
درچنين روزي در سال 1995 ميلادي ، شهيد كمال كحيل ازمبارزان گـردانهاي القسام به همراه تني چند ازهمرزمان خود در انفجاري كـه تـوسط پليس تشكيلات خودگردان برنامه ريزي شده بود ، به شهادت رسيدند .
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