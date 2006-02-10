امروز در تاريخ

كاروان اسيران در مسير :

درچنين روزي در سال 61 ه ق پس از اتمام و واقعه خونبار كربلا كاروان اسيران به راه افتاد. دراين روز‏سپاه عمرسعد ونيز اسراى اهل بيت از كربلا به كوفه به راه افتادند . عمر سعد بر كشته‏هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن كرد ولي اجازه نداد كه ياران امام حسين (ع ) را دفن نمايند . سپاه عمر سعد اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) را برشترها سوار كرده به كوفه بردند . اين كاروان بعدها پيام آور كربلا و افشا گر ظلم و ستم بر خاندان اهل بيت عصمت و طهارت شد . در اين كاروان ، نقش فداكاريهاى عظيم امام زين العابدين ( ع ) و حضرت زينب ( س ) ، بسيار جلوه مي نمود . حضرت زينب( س ) سرپرست كاروان اسيران اهل بيت (ع ) و مراقبت كننده از امام‏زين العابدين‏(ع‏ ) و افشاگر ستمگرى‏هاى حكام اموى با خطبه‏هاى آتشين بود. آن حضرت پس از عاشورا و در سفراسارت، در كوفه و دمشق، خطابه‏هاى آتشينى ايراد كردند و رمز بقاى حماسه كربلا وبيدارى مردم گشت.پس از بازگشت‏به مدينه نيز،در مجالس ذكرى كه براى شهداى كربلاداشت،به سخنورى و افشاگرى مى‏پرداخت. ايشان به‏ همين دليل به «قهرمان صبر»شهرت يافته اند . در ميان كاروان زنان ديگري نيز حضور داشتند كه برخى از آنان اولاد امام على«ع»بودند . ام كلثوم، فاطمه،صفيه،رقيه و ام هانى،فاطمه و سكينه، رباب،عاتكه،مادر محسن بن حسن،دختر مسلم بن عقيل،فضه نوبيه،كنيز خاص امام حسين«ع»و مادر وهب بن عبد الله نيز از زنان حاضر در كربلا بودند.

گفته مي شود تاريخ ورود اسرا به شام دوم ماه صفر بوده است.بنا بر اين روايت حضرت زينب ( س ) و كاروان بيست و دو روز متوالى در رنج بودند و با اين حال حضرت زينب (س ) را وارد مجلس يزيد بن معاويه كردند . حضرت زينب( س) در كاخ يزيد چنين فرمود : «ا ظننت‏يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على الله هوانا و بك عليه كرامة؟»اى يزيد!خيلى مغرور شده اي .تو خيال مى‏كنى اينكه امروز ما را اسير كرده‏اى و تمام اقطار زمين را بر ما گرفته‏اى و ما در مشت نوكرهاى تو هستيم،يك نعمت و موهبتى از طرف خداوند بر توست؟!به خدا قسم تو الآن در نظر من بسيار كوچك و حقير و بسيار پست هستى و من براى تو يك ذره شخصيت قائل نيستم. بنا به دلايل و مناسبت هاي گفته شده اين روز به نام روز تجليل از اسرا و مفقودين نام گرفته است .



تصرف بغداد :

در چنين روزي در سال 636ه ش هلاكو خان مغول ، بغداد را تصرف كرد و المستعصم عباسي را به قتل رساند . هلاكو در سال 651 ه ق با يكصد و بيست هزار نفروارد ايران شد و در مدت سه سال كليه قلاع مستحكم اسماعيليان مانند الموت ، لنبه سر و ميمون دژ را به تصرف خويش در آورد و ركن الدين خور شاه آخرين امير آن خاندان را اسير كرد و او را در سال 655 ه ق كشت وسلسله ايلخانان را در ايران تاسيس كرد . وي در سال 656 ه ق به بغداد لشكر كشي كرد و المستعصم بالله خليفه عباسي را مقتول ساخت و پس از مراجعت به ايران مراغه را به پايتختي خويش برگزيد . وي در سال 663 ه ق در گذشت.

شكسته شدن حكومت نظامي به فرمان حضرت امام خميني ره :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش امام خميني ، رهبر خبير و با فراست و تيزبين و هوشيار انقلاب اسلامي به دنبال اعلاميه شماره چهل و چهل و يك فرمانداري نظامي تهران مبني بر افزايش ساعات حكومت نظامي و منع رفت و آمد مردم در خيابان ها، پيام مهمي انتشار يافت و در آن حكومت نظامي با طل اعلام شد و ازمردم خواست كه به خيابان ها بيايند و توجهي به حكومت نظامي نكنند : متن اطلاعيه يه اين شرح است .

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شجاع ايران ، اهالي محترم تهران ، به طوري كه مي دانيد اينجانب بنا دارم كه مسايل ايران بطور مسالمت آميز حل شود لكن دستگاه ظلم و ستم چون خود را بر حسب قانون محكوم مي بيند دست به خيانت زده و در شهرهاي گنبد و گرگان به مردم شجاع حمله كرده ودر تهران لشكر گارد بطور ناگهاني به نيروي هوايي كه به ملت پيوسته است حمله نموده و نيروي هوايي به كمك مردم شجاعانه آنان را شكست داده اند . من اين تعرض غير انساني عمل گارد را محكوم مي كنم . اينان مي خواهند با اين برادر كشي دست اجانب را در ايران باز نگه دارند و چپاولگران را به موضع خود برگردانند . من با آنكه دستور جهاد مقدس نداده ام و نيز مايلم مسالمت حفظ و قضايا موافق آراي ملت و موازين قانون عمل شود ليكن نمي توانم تحمل اين وحشي گري ها را بكنيم و اخطار مي كنم كه اگر دست از اين برادر كشي بر ندارند و لشكر گارد به محل خويش باز نگردد و از طرف مقامات ارتش از اين تعديات جلوگيري نشود تصميم آخرم را به اميد خدا مي گيرم و مسووليت آن با متجاسرين و متجاوزين است . من از مردم شجاع تهران مي خواهم در صورتي قواي متجاوز عقب نشيني كردند با حفظ آمادگي و هوشياري از خدعه دشمن آرامش و نظم را حفظ كنند ولي مجهز و مهيا براي دفاع از اسلام و قوانين مسلمين باشند . اعلاميه امروز حكومت نظامي خدعه و خلاف شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند. برادران و خواهران عزيزم هراسي به خود راه ندهيد كه به خواست خداوند تعالي حق پيروز الست . از خداوند تعالي پيروزي ملت اسلام را خواهانم . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته روح الله الموسوي الخميني . اين پيام بعد از ظهر صادر شد و ناگهان خيابان هاي تهران مملو از جمعيت گرديد. بسياري از مردم به ويژه جوانان در خيابانها بيتوته كردند و خيابان ها را به حال خود رها نكردند ، زيرا اين اقدام فرماندار نظامي تهران توطئه اي براي كودتا و راه انداختن كشتار بود كه هوشياري امام و اطا عت مومنانه و شجاعانه ملت مسلمان از ولي امرخويش سبب نا كارآمد اين مكر شد .

در اين روز همچنين ميليونها تن از مردم مسلمان و انقلابي كشورمان براي تأييد حكم حضرت امام خميني رهبر فقيد انقلاب اسلامي در انتخاب اولين دولت نظام جمهوري اسلامي ايران در راهپيمايي باشكوهي شركت كردند. در همين حال اعضاي نيروي هوايي ارتش امروز به مردم پيوستند .



گام به گام تاپيروزي :

* ديشب جنگ شديد و موحش بين نيروهاي هوايي و لشكر گارد آغاز شد و امروز اين نبرد به اوج خود رسيد . در اين درگيري مردم مسلح به ياري افراد نيروي هوايي رفتند و زد و خورد شديد هر لحظه افزايش يافت . در اين برخورد مسلحانه عده زيادي كشته و مجروح شدند . افراد نيروي هوايي با كمك گروههاي مسلح مردمي و مردان وزنان بي سلاح توانستند حلقه محاصره گارد را بشكنند و آن ها را عقب راندند.



* ازبامداد شهر تهران تبديل به ميدان جنگ شد و حمله افراد مسلح و مردم به كلانتري ها و مراكز انتظامي آغاز گرديد به طوري كه كلانتري هاي نه ، ده ، يازده ، چهارده ، شانزده ، و بيست و شش و كلانتري نارمك سقوط كردند و چند كلانتري نيز تخليه شدند .



* تيپ زرهي قزوين كه براي تقويت نيروي دفاعي حكومت نظامي وارد تهران شده بود در خيابان سپه مورد هجوم مردم قرار گرفت .



* مهندس بازرگان در اجتماع كارگران و كاركنان شركت نفت و شركت ملي گاز ايران اعلام كرد با استقراردولت موقت اعتصاب شركت نفت پايان يافت كه در موقع خود دستور لازم داده مي شود .



* مردم چندين تانك و زره پوش را كه عازم فرح آباد براي جنگ با نيروي هوايي بودند از كار انداختند .





* در همه جاي تهران و غالب شهر هاي ايران براي ساقط كردن رژيم جنگ مسلحانه آغاز شد .



* از ديشب ساختن سه راهي و كوكتل مولوتف در خانه ها و مساجد و سنگرهاي خياباني با شو ر و اشتياق وصف ناپذير اوج گرفته است . ساختن موانع و ايجاد راهبندان براي جلو گيري از پيشروي و از كار انداختن تانك ها و زره پوش هاي دشمن همه جا به ويژه اطراف پادگان ها صحنه هاي تماشايي و هيجان انگيزهمراه باجوش و خروش به وجود آورده است . مردم با شجاعت تمام آماده نبرد بزرگي شده اند فقط با سلاح ايمان و تحت فرماندهي روح الله ، فرمانده كل قوا.

* ستاد امام با بلندگو لغو اعلاميه هاي فرمانداري نظامي را در سطح تهران اعلام كردند . پس از اين اعلاميه مردم به خيابان ها و كوچه ها آمدند و با برپايي آتش سوزي در سطح خيابانها مانع رفت و آمد قواي نظامي شدند .



* بيمارستانها پر از كشته و زخمي بود .



* در ميان خون ، آتش و بختيار اعلام كرد اگر دولت موقت بخواهد به زور وزارتخانه ها را اشغال كند ما به وظايف قانوني خود عمل مي كنيم .



* بختيار در مجلس سنا به هنگام توضيح پيرامون لايحه انحلال ساواك اعلام كرد حاضر به مذاكره هستم .



* خسرو قشقايي با امام ديدار و گفتگو كرد .



* كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه راهپيمايي كردند .



* بختيار در مصاحبه با كيهان انگليسي گفت : قانون اساسي اجازه هر نوع تغييري را داده است من جمله اعلام جمهوري ولي مردم بايد بطور عادي بوسيله مجلس موسسان يا تشكيل يك مجلس آزاد انتخاباتي اعلام جمهوري كنند . قانون هم چنين اجازه اي را داده است .



* ستاد امداد سازمان ملي پزشكان تعداد شهدا و كشته شدگان را تا يازده شب 126 تن و تعداد مجروحين را 634 نفر اعرام كرد .





* دو لايحه مبني بر انحلال ساواك و محاكمه وزيران غارتگر و غارتگران بيت المال به تصويب مجلس سنا رسيد . اين دولايحه توسط محمد علي وارسته نايب رييس شورا سلطنت توشيح شد و قدرت قانوني يافت .( خانه از پاي بست ويران است / خواجه در بند نقش ايوان است. اين حركات كاملا مذبوحانه بختيار غير قانوني بي اختيار و نمايندگان انتصابي و منفور رژيم شاهي مانند نفس عميق آدم هاي دم مرگ است كه فرو خوردن آن يعني بفرما گفتن مرگ . اين مسخره بازي ها به درد خودشان و اربابانشان درآن سوي مرزهاي پر گوهر ايرانزمين مي خورد كه تا آخرين لحظه مترسك هاي خود را بر صحنه نگاه داشتند تا شايد 000 شتر در اين ماجرا در خواب هم پنبه دانه اي گيرش نيامد كه هيچ ، در واقعيت در دام آز و ساده لوحي اش گرفتار شد .)



* گروهي از افراد نيروي مسلح در باره عدول از سوگند در باره وفاداري به ارتش شاه از امام خميني استفتا كردند . امام پاسخ دادند: قسم براي حفظ قدرت طاغوتي صحيح نيست و مخالفت با آن واجب است و كساني كه به اين نحو قسم خورده اند بايد بر خلاف آن عمل كنند .



* تا ظهر امروز 63 كشته به دو بيمارستان جرجاني و بوعلي انتقال داده شده ، عده كشته وزخمي ها را از نظر كثرت هنوز نمي توان تعيين كرد .



* مدافعان آموزشگاه هوايي5 تانك را از كار انداختند و 3 تانك به دست مردم از كار افتاد .



* منطقه فرح آباد تهران نو به اشغال همافران در آمد .



*افراد نيروي هوايي در خيابانهاو پشت بام ها و كوچه ها سنگر گرفته اند .



*گروهي از اقراد گارد خلع سلاح شدند .



* پيام فور ي آيت الله طالقاني : واقعه ديشب و امروز صبح پادگان نيروي هوايي توطئه اي است كه مسلما از ناحيه بعضي از مسوولين جز براي تدارك يك برادر كشي بزرگ و ايجاد خصومت و دشمني بين فرزندان ارتشي ما به وجود آمده است ، انتظار مي رود كه پاسداران استقلال و سعادت كشور صلح و دوستي فيما بين خود را به تحريك چند نفر عناصر مشكوك يا عصباني به دشمني و برادر كشي تهديد نكنند . اينك نيز از طرفين قضيه به عنوان يك پدر روحاني تقاضا دارم براي پيشبرد و تحقق هدف هاي انساني و نجات بخش رهبر ملت ايران امام خميني به ستيزه جويي و در گيري خاتمه داده همه به سرباز خانه هاي خود برگردند از متصديان مقامات بالاي ارتش نيز جدا وقويا خواستارم مسوول يا مسوولين اين تهاجم شبانه به پايگاه هوايي فرح آباد را تعيين و به مجازات حقه تسليم نمايند و عموم ملت نيز با تسلط بر اعصاب خود از مداخله جويي و مقابله هاي فردي سخت پرهيز نمايند .



*اقامتگاه امام خميني : ساعات ملاقات امام خميني صبح ها از ساعت ده تا دوازده براي آقايان و عصر ها از ساعت چهار و نيم تا پنج و نيم براي خانم ها تعيين شده است .



* هفته نامه المستقبل كه به زبان عربي در پاريس منتشر مي شود نوشت كه كميته مركزي حزب كمونيست شوروي از سازمان فلسطيني الفتح در خواست كرده است كه بين آيت الله خميني و حزب توده ايران پا در مياني كنند ولي الفتح اين پيشنهاد را رد كرده است .



* هنري كيسينجر در گفتگو با هفته نامه اكونوميست چاپ لندن ، علت سقوط شاه را تصميم دولت آمريكا و سياست بي موقع حقوق بشر آن ، قلمداد كرد . وي گفت : دولت هاي دانا با دادن امتياز هاي به موقع از انقلاب ها پيشي گرفته و جلوي آن را مي گيرند. در حالي كه وقتي انقلاب شروع به حركت كرده باشد ديگر نمي شود با مصالحه و دادن امتياز از حركت آن جلوگيري كرد . يكي از دلايلي كه باعث شد شاه روحيه خود را ببازد اين بود كه از پشتيباني آمريكا اطمينان نداشت و نتيجه آن شده است كه در عربستان سعودي و ساير كشور هاي خليج فارس اين اعتقاد به وجود آيد كه قدرت آمريكا ممكن است در مورد اكثر خطرات احتمالي كه اين كشور ها را تهديد مي كند بي اثر باشد . ( در خبر هاي قبلي آمده بود كه كيسيجر از چه چيز ناراحت است ، از رفتن حكومت مطيع شاه كه ژاندارم براي تامين منافع آمريكا در منطقه بود و اين كه با سرنگوني رژيم پهلوي درايران بر تمام غارت هاي شان خط بطلان كشيده مي شود . لذا به سرزنش دولت وقت كشورش به رياست كارت مي پردازد كه چرا دخال نكردي و با امتيازهاي صوري مانع انقلاب نشدي تا شاه بماند و مستشاران آمريكا يي همچنان در ايران جولان بدهند و شير نفت به سوي صنايع غرب باز باز باشد. مغز سخن كيسينجراين است.هنوز هم آمريكا در صدد است انقلاب را به شكست بكشاند يا به سود منافع نامشروع خود تسليم كند . هوشياري ملت مانع تحقق اين خواسته شيطان بزرگ خواهد شد مثل آن چه تا كنون شده است .)



* تو طئه وحشتناكي براي كشتار حداقل چهار ميليون ايراني ، ناموفق ماند . ستاد ارتش شاه به معاونت بختيار قصد داشتند تهران را به توپ ببندند و با يك نقشه وسيع بين سيصد تا چهار صد تن از شحخصيت هاي سياسي و مذهبي انقلاب اسلامي را ترور كنند .



در گذشت علي اكبر خان داور :

در چنين روزي در سال 1315 ه ش علي اكبر خان داور حقوقدان و قاضي بر جسته ايراني دار فاني را وداع گفت . علي اكبر خان داور در حوزه آيين دادرسي جديد در ايران تحقيقات گسترده اي كرد و قانون اصول محاكمات مدني و جزايي را به سبك قانون فرانسه به رشته تحرير در آورد . در واقع مي توان او را از نخستين بنيانگذاران شيوه دادرسي جديد در ايران دانست . شيوه دادرسي نوين در ايران يادگار اوست . داور در امور سياسي نيز نقش ايفا مي كرد .



در گذشت عباس اقبال آشتياني :

در چنين روزي در سال 1334 ميلادي استاد عباس اقبال آشتياني در گذشت . عباس اقبال آشتياني فرزند محمد علي آشتياني به سال 1277 خورشيدي در آشتيان ديده به جهان گشود. وي تحصيلات متوسطه خود را در دارالفنون به پايان رسانيد و در آنجا تحت نظر مرحوم ابوالحسن فروغي كه معلمش بود، ‌تربيت شد ، و پس از اتمام تحصيلات هم او اقبال را براي تدريس در دارالمعلمين انتخاب كرد. اقبالآشتياني علاوه بر نوشتن يك دوره كتب درسي، كتبي چون ديوان امير معزي ، فرهنگ اسدي ، حدائق السحر، بيان الاديان ، تبصره العوام ، سياستنامه را تصحيح كرد . او همچنين چند كتاب به رشته تحرير در آورده است كه تاريخ مغول ، جزاير و بنادر خليج فارس، خاندان نوبختي و مأموريت ژنرال گاردان به ايران از جمله مهمترين آنهاست . عباس اقبال آشتياني علاوه بر تاليفات مذكور، صاحب امتياز و مدير مجله يادگار بود و مقالاتي در آن مي نوشت. يادگار يكي از بهترين مجلات تحقيقي و ادبي بود. مرحوم اقبال تا آخر عمر تاهل اختيار نكرد و فرزندي نداشت. او يكبار به وزارت فرهنگ منصوب شد، ولي نپذيرفت. اين مورخ ومحقق ارجمند در روز 22 بهمن ماه سال 1334 در شهر رم وفات يافت.



ازدواج محمد رضا پهلوي :

در چنين روزي در سالل 1329 ه ش محمد رضا پهلوي شاه مخلوع ايران با دختري نوزده ساله ، ثريا اسفندياري بختياري، ازدواج كرد .



معاهده پاريس :

در چنين روزي در سال 1763 ميلادي قرار داد پاريس ، جنگ ميان دو كشور فرانسه و ايتاليارا پايان داد . در اين معاهده فرانسه كانادا را به انگلستان واگذار كرد .



تولد بوريس پاسترناك :

در چنين روزي در سال 1890 ميلاددي بوريس پاستر ناك نويسنده روس به دنيا آمد . بوريس لئونيدويچ پاستر ناك شاعر و نويسنده مشهور روسي در مسكو به دنيا آمد . پدرش نقاش زبر دست و مادرش موسيقيدان سرشناسي بود . پس از چندي دانش آموزي به فراگرفتن موسيقي مشغول شد ولي آن را رها نكرد و در آلمان به آموختن فلسفه روي آورد . در جنگ جهاني اول به روسيه بازگشت و در كارخانه اي به كار پرداخت . آنگاه مدتي به كار هاي كتابداري و نويسندگي و شاعري سرگرم شد . بيشتر شعر هاي خود را تا سال 1932 سرود . و از اين سال به بعد از اجتماع كناره گرفت و به جهان درون گراييد . وي در سال 1958 برنده جايزه نوبل ادبي براي نگارش كتاب دكتر ژيواگو شد اما آن را رد كرد . پاستر ناك در زمره نويسندگان و شاعران برجسته قرن بيستم است . خط امان و بر فراز حصارها عنوانهاي ديگر آثار اويند .نوشتن كتاب دكتر ژيواگو سبب خشم حكومت كمونيستي شوروي شد و از چاپ آن ممانعت كردند . پاسترناك از مخالفان حكومت شوروي بود.



اختراع فند ك :

در چنين روزي در سال 1863 ميلادي آلانسون كرين ، فند ك را اختراع كرد .

نخستين طاق نوراني :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي براي نخستين بار طاق نوراني در جهان مورد استفاده قرار گرفت .



نخستين خمير جوهر :

در چنين روزي در سال 1923 ميلادي براي نخستين بار در تاريخ ، خمير جوهر در شركت استاندارد اينك به كار گرفته شد .



ماندلا آزاد مي شود :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي اف دبليو دو كلرك ريس جمهور آفريقاي جنوبي اعلام كرد كه نلسون ماندلا فردا پس از 27 سال اسارت آزاد خواهد شد . ماندلا آزاديخواهي بود كه عليه تبعيض نژادي حكومت اقليت سفيد پوستان در آفريقاي جنوبي مبارزه مي كرد . حكومت ستمگرانه اقليت سفيد پوست كه بازماندگان استعمارگران اروپايي بودند همواره از سوي غربي ها به ويژه انگليسي ها حمايت مي شد.



تولد سرجان ساكلينگ :

در چنين روزي در سال 1609 ميلادي نويسنده ، شاعر و نمايشنامه نويس انگليسي سر جان سالكلينگ به دنيا آمد .



تولد آرائون هيل :

در چنين روزي در سال 1685 ميلادي آرائون هيل نمايشنامه نويس و شاعر انگليسي به دنيا آمد . "تراژدي زارا" عوان مهمترين اثر اوست .



تولد برتولت برشت :

در چنين روزي در سال 1898 ميلادي برتولت برشت نمايشنامه نويس مشهور آلماني به دنيا آمد . برتولت برشت پس از طي تحصيلات مقدماتي در سال 1918 به خدمت سربازي اعزام شد و افزون بر كار در بيمارستان نظامي پشت جبهه ، شعر مي سرود و نمايشنامه مي نوشت . او در حوزه تئاتر نمايشنامه نويس و بنيانگزار تئاتر حماسي است . وي مفهوم فاصله گذاري را در تئاتر ابداع كرد و دراين زمينه پيروان بسياري يافت . زندگي گاليله , ننه دلاور و فرزندانش , زن نيك ايالت سچوان , دايره ي گچي قفقازي, آدم آدم است, ارباب پونتيلا و نوكرش ماتي ومادراز جمله آثار نمايشي اويند . وي شاعري بر جسته نيز است . او سرودن شعرهايش را از پانزده سالگي و پيش از شروع نمايشنامه نويسي آغاز كرد و نخستين سروده هايش را بين سال هاي 1913 تا 1917 در نشريات محلي منتشر كرد.



تولد پوليتزر :

در چنين روزي در سال 1951 ميلادي ركسانا پوليتزر نويسنده انگليسي به دنيا آمد . جايزه پوليتزر ادبي با قدمت بسيار به نام او نامگذاري شده است .



در گذشت رونتگن :

در چنين روزي در سال 1923ميلادي ويلهلم كونراد فون رونتگن، فيزيكدان معروف در گذشت . وي در سن هفتاد و هفت سالگي ديده از جهان فروبست . او در سال 1901 جايزه نوبل فيزيك را از آن خود كرد . رونتگن در خانواده اي از طبقه نجبا بدنيا امد و در پايان تحصيلات در مقام استاد دانشگاه تدريس را آغاز كرد. وي اشعه ايكس را كشف كرده است .



در گذشت آيزنشتاين :

در چنين روزي در سال 1948 ميلادي سرگئي آيز نشتاين كارگردان روس در گذشت ." رزمناو پوتمكين" عنوان مهمترين اثر اوست .



اسفتاده از اطاق گاز :

در اين روز در سال 1924 ميلادي براي نخستين بار در آمريكا براي اعدام يك مجرم از اطاق گاز استفاده شد.



تاسيس آكادمي فرانسه :

در چنين روزي در سال 1635 ميلادي آكادمي فرانسه در پاريس توسط كاردينال ريشلو تاسيس شد .



پيمان ضد فرانسوي :

در چنين روزي در سال 1713 ميلادي دو كشور هلند و انگلستان پيمان ضد فرانسوي امضا كردند .



بوليوار رييس شد :

در چنين روزي در سال 1824 ميلادي سيمون بوليوار از سوي كنگره پرو به عنوان" رييس" اين كشور ناميده شد .



چهارمين سمفوني :

در چنين روزي در سال 1878 ميلادي پيتر چايكوفسكي چهارمين سمفوني خود را اجرا كرد .



مدرن ترين ناو جنگي :

در چنين روزي در سال 1906 ميلادي بريتانيا بزرگترين و مدرن ترين ناو جنگي خود را با نام اچ ام اس به آب انداخت .



خدمت اجباري در انگلستان :

در چنين روزي در سال 1916 ميلادي قانون خدمت اجباري در انگلستان به اجرا در آمد .



پايان ماركسيسم در آلمان :

در چنين روزي در سال 1933 ميلادي هيتلر پايان ماركسيسم را در اين كشور اعلام كرد .



پايان هفدهمين كنگره :

در چنين روزي در سال 1934 ميلادي استالين هفدهمين كنگره رسمي شوروي را با جمله "زندگي شاد خواهد شد " به پايان برد .



نخستين تام و جري :

در چنين روزي در سال 1940 بر اي نخستين بار كراتون تام و جري توسط هانا و باربارا خلق شد .



مانيفست الجزاير :

در چنينن روزي در سال 1943 ميلادي مانيفست مردم الجزاير با نام برابري و استقلال انتشار يافت .



مناقشه مرزي ايران و عراق :

در چنين روزي در سال 1352 ه ش مناقشه مرزي ايران و عراق خاتمه يافت .