كشته شدن يك شهروند لبناني در كشتزارهاي شبعا به دست نيروهاي اسرائيلي // انفجار بمب در مقابل يك پادگان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين درحالي است كه دبيركل حزب الله لبنان تهديد كرده كه بدون شك عاملان اين جنايت مجازات خواهند شد .

پليس لبنان با اعلام اين خبر افزود: جسد "ابراهيم يوسف الرحيل" چوپان لبناني در منطقه بسطره در مجاورت كشتزارهاي اشغالي شبعا پيدا شد.

پس از اينكه اين جوان 24 ساعت ناپديد شد، نزديكانش از ربوده شدن وي به دست نظاميان اسرائيلي مستقر در خط آبي در جنوب لبنان خبر دادند.

در واكنش به آن، سيد حسن نصر الله دبير كل حزب الله گفت : اگر مشخص شود كه شهروند لبناني در كشتزارهاي اشغالي شبعا كشته شده است مقاومت اسلامي حزب الله بدون ترديد عاملان اين جنايت را مجازات خواهد كرد و ما منتظر گرفتن دستور از كسي نخواهيم ماند.

خبر ديگر اينكه پليس لبنان اعلام كرد يك بمب دست ساز در مقابل پادگان نظامي در بيروت منفجر شد، اما اين انفجارتلفات جاني نداشت .

اين منبع افزود : اين انفجار بامداد ديشب در برابر پادگان فخرالدين در كوي رمله البيضا منفجر شد. به نظر مي رسد بمب دست ساز پشت ديوار پادگان جاسازي شده بود.

آخرين انفجار در لبنان به 12 دسامبر 2005 ميلادي برمي گردد كه منجر به كشته شدن جبران تويني نماينده پارلمان و سردبير روزنامه لبناني " النهار" شد.