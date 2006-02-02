البرادعي: شوراي امنيت تا قبل از مارس آينده تصميمي نمي گيرد/ استفاده از انرژي هسته اي حق مسلم ايران است اما غني سازي در ايران ضرورتي ندارد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين محمد البرادعي افزود: حتي كشورهايي كه موافق گزارش چگونگي پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت هستند نيز يافتن راهكارهاي ديپلماتيك مذاكره را بهترين روش براي حل بحران موجود مي دانند.

مدير كل آژانس بدون اشاره به اينكه فعاليتهاي تحقيقاتي يك كشور در چارچوب مقررات و با نظارت شديد آژانس چه نگراني اي مي تواند داشته باشد افزود: هر گونه تصميمي مربوط به جلسه پاياني نشست جاري است و حتي در صورت گزارش به شوراي امنيت نيز هيچگونه اقدامي صورت نخواهد گرفت . لذا هرگونه تصميم گيري شوراي امنيت به بعد از جلسه 6 مارس آينده و پس از گزارش جامع مدير كل به شوراي حكام صورت خواهد گرفت.

البرادعي اظهار اميدواري كرد كه تا زمان ارائه گزارش وي در مارس آينده ايران فعاليتهاي شفاف ، نزديك و اعتماد ساز خود را با آژانس ادامه دهد ؛چرا كه در اينصورت است كه سه كشور اروپايي هم به ميز مذاكره باز مي گردند.

وي گفت: همه ما معتقديم كه استفاده صلح آميز از انرژي اتمي حق مسلم ايران است اما غني سازي اورانيوم در حال حاضر هيچ ضرورتي در ايران ندارد!

به گزارش مهر البرادعي بر نقش كشورهاي مختلف بويژه چين و روسيه در حل مسئله فعاليت هسته اي ايران تاكيد و افزود: ايران با فراهم ساختن شرايط براي پاسخ به سوالات و ابهامات موجود شانس بازگشتن به مذاكره را دارد.

مدير كل آژانس با اشاره به اجازه ايران به بازرسان براي دسترسي به سايت لويزان بر ضرورت اقدامات "باز هم شفافساز تر" تاكيد و مذاكره را بهترين فرمول براي پايان ماجرا خواند!