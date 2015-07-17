شورای نگهبان همواره از ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب معاف که به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه ورامین سخن می گفت اظهار داشت: با تدوین قانون اساسی به همت عالمانی خداشناس تمامی توطئه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی خنثی شد.

عضو دفتر نظارت شورای نگهبان در شهرستان ورامین افزود: قانون اساسی حفاظت از اسلامیت نظام را بر عهده شورای نگهبان گذاشت تا مناصب اصلی از نفوذ جریان های مخالف نظام اسلامی دور بماند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان از زمان تشکیل تاکنون توانسته با نظارت مستمر و موثر همواره از آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کند.

معاف با اشاره به اهمیت موضوع نظارت در نظام های سیاسی جهان اضافه کرد: نظارت در تمامی حکومت ها و نظام های جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش های مختلف نظام رایج است.

این مسئول متذکر شد: قانون اساسی به عنوان بالاترین سند برای اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی و به منظور پاسداری از این دو اصل اقدام به تأسیس شورای نگهبان کرده است.

وی گفت: مسأله نظارت شورای نگهبان از ابعاد گوناگون و علمی مورد بررسی قرار گرفته و در این زمینه باید توجه داشت امر نظارت بر شئون جامعه آنچنان اهمیت پیدا کرده که دانشمندان علم سیاست می گویند باید دولت به جای دخالت در امور به نظارت بر روند انجام کارها بپردازد.

معاف با اشاره به تلاش برخی افراد برای کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان افزود: کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان چیزی جز بی هویت کردن آن نیست و کشورهای دیگر نیز کاهش قدرت نهادهای نظارتی خود را در پیش نگرفته اند.

این مسئول تأکید کرد:‌نظارت بر همه مراحل برگزاری انتخابات از جمله شباهت های نهادهای نظارتی در نظام های سیاسی مختلف دنیا است به همین خاطر نمی توان به این موضوع نیز خدشه وارد کرد.

معاف حفظ و حراست از قانون اساسی را یکی از وظایف شورای نگهبان دانست و متذکر شد: حفظ و حراست از قانون اساسی یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان است زیرا تصویب قوانینی برخلاف قانون اساسی آن کشور، اصل ثبات و قوام یک نظام و حکومت را با مشکل مواجه می سازد.